Рост цен на бензин в Красноярске не останавливается

Еще одна красноярская сеть АЗС присоединилась к повышению цен на бензин — накануне автомобильное топливо подорожало в сети «Газпромнефть», которая обычно дольше других сдерживает цены и поднимает их одной из последних. Цены выросли на 30 копеек.

По сообщениям автомобилистов, АИ-95 на заправках этой сети теперь продают по 37,50 руб. вместо прежних 37,20 руб. АИ-92 там стоил 34,05 руб., а со вчерашнего дня его продают за 34,35 руб.

Напомним, очередная волна повышения цен на бензин началась в этом месяце. 11 мая в сети заправок «25 часов» топливо выросло в цене сразу на 50−70 копеек: АИ-92 теперь стоит 35,05 руб., а АИ-95 — 38 рублей. А 13 мая цены подняли еще две сети — «Магнат-РД» и «КНП». На этих заправках «Красноярскнефтепродукт» бензин АИ-92 поднялся в цене до 35,05 руб., АИ-95 подорожал до 38 рублей.

Отметим, цены на автомобильное топливо повысили и в соседней Хакасии. За несколько дней у одного из крупных операторов цены на АИ-92 менялись дважды — в целом на 50 копеек: с 34,60 руб. до 35,10. Глава региона Виктор Зимин поручил проверить обоснованность повышения:

«Начался дачный сезон, на очереди период летних отпусков, во время которого многие жители республики активно путешествуют личным автотранспортом. И от сохранения стабильности цен на бензин во многом зависит настроение людей и планы проведения предстоящих отпусков».