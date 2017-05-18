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10:52 (мск), источник: Городской репортер

Районам Ростовской области выделили деньги на объекты социальной сферы и коммунальную технику

Из резервного фонда Ростовской области районам направлено почти 54 млн рублей на объекты социальной сферы и около 8 млн рублей на закупку коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Новую коммунальную технику закупят для Сальского района: более 4 млн рублей направят на приобретение мусоровоза для Гигантовского сельского поселения, около 2 млн рублей предназначено на закупку мусоровоза с боковой загрузкой Сандатовскому сельскому поселению, более 1,7 млн рублей выделено для Юловского сельского поселения на приобретение вакуумной машины.

Кроме того, почти 54 млн рублей из резервного фонда областного бюджета будет направлено на объекты социальной сферы. Более 17 млн рублей пойдет на оснащение оборудованием, техникой, аппаратурой нового детского сада «Радуга» в Зернограде, почти 4 млн рублей выделят на закупку инвентаря, мебели, техники, компьютеров для детского лагеря «Колосок» Боковского района, свыше 14 млн рублей направят на приобретение мебели, оборудования, инвентаря, технических средств обучения, оборудования сцены для актового зала школы № 8 Новошахтинска, почти 4,5 млн рублей выделено на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в слободе Большая Орловка Мартыновского района.

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