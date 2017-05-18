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10:50 (мск), источник: "Российская газета"

Как преобразится Ялта благодаря новому Генеральному плану

Попали в турпоток.

— В Ялте чувствуется большое и негативное наследие Украины, которое нужно было преодолеть, — рассказал главный архитектор «НИИП Градостроительства» Сергей Митягин. — Условия, в которых находится город, и его существующая застройка создают сложности, в частности, в решении транспортных и инженерных задач.

Одна из основных проблем, от которой страдают местные жители и гости региона, — огромные пробки.

Узкие улочки южнобережной столицы и поселков не в состоянии пропустить огромный поток машин, и даже на шоссе в разгар курортного сезона образуются многокилометровые пробки. Учитывая увеличение транспортного потока после ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив, проблем только добавится.

Разработчики нового генплана Ялты планируют сделать Южнобережное шоссе дорогой федерального значения первой или второй категории за счет расширения проезжей части минимум до четырех полос движения.

— Мы предлагаем организовать на шоссе сеть перехватывающих парковок, чтобы ограничить доступ транспорта на узкие городские улицы, — рассказывает руководитель проекта, замдиректора «Проектного института «Геоплан» Станислав Овчинников. — От шоссе предлагается пустить туристский маршрут, курсирующий без заезда в населенные пункты, чтобы максимально быстро доставлять туристов к объектам посещения.

Всего в регионе предусмотрено строительство 70 километров новых автодорог и 120 километров улиц, проездов, а также новых транспортных узлов и многоуровневых развязок.

Например, в Ялте на участке от автовокзала до съезда на Севастопольское шоссе, где транзитный транспорт вынужден ехать по городским улицам, двухуровневая эстакада поможет перенаправить поток машин на верхний уровень. Такие развязки предполагаются в районе троллейбусного парка в Ялте, при въезде в Форос, Санаторное, Береговое, Парковое.

Туристам, приезжающим на Южный берег на личном автотранспорте, придется оставлять его на специальных парковках, а дальше двигаться на общественном или малогабаритном электротранспорте, либо с помощью канатной дороги.

Пересадка на канатку

Сейчас «воздушная трасса» в Ялте одна (вторая ведомственная), но по мере реализации генплана количество канатных дорог увеличится по меньшей мере в три раза.

— Проектом предлагается устройство нового участка канатной дороги — от парковочной зоны в районе поворота с трассы Симферополь-Ялта к гостинице «Ялта Интурист» до формируемой новой общественной зоны на месте выноса канализационных очистных сооружений, — рассказал Овчинников. — Вторая пройдет из спортивного центра в зону парковки в районе молокозавода на Южнобережном шоссе, третья — по маршруту автовокзал — центр — набережная. Еще один участок планируется от холма Славы, что позволит пересаживаться на существующую канатную дорогу и спуститься к набережной. Также канатная дорога может появиться в 10-м и 11-м микрорайонах — к устью реки Водопадная. Еще одна проследует к Поляне сказок. Планируется и строительство канатной дороги к Приморскому парку. Генеральный план предусматривает строительство семи новых канатных дорог.

Пространство для жизни

Изменится и внешний вид курортной столицы: из центральной части города на гору Дарсан планируется перенести рынки, торговые центры, финансовые и научные учреждения, а также структуру управления.

— На горе Дарсан на месте недействующих коммунально-производственных объектов будет новый административный центр, — говорит Станислав Овчинников. — Это позволит снизить поток транспорта в центр города и несколько облегчить ситуацию.

Исторический центр Ялты останется туристским. Здесь можно будет размещать только кафе, рестораны, клубы, гостиницы, концертные залы. На территории городского округа предусмотрено строительство новых санаторно-курортных и туристских объектов с увеличением доли круглогодичного организованного отдыха. Для них изыскано более 200 гектаров земли.

Увеличится и площадь пляжей. Сейчас из 59 километров береговой полосы на обустроенные пляжи приходится лишь около 20 километров, что позволяет принимать единовременно 250 тысяч человек.

— Мы уже имеем дефицит пляжей примерно на 65 тысяч человек, — продолжает он. — Поэтому мы изыскали 12,5 километра береговой полосы, на которой возможно обустроить новые пляжи. Это позволит принимать в сумме около 400 тысяч отдыхающих.

Для привлечения туристов запланировано строительство новых объектов, в частности, конноспортивного клуба в поселке Оползневое, туристско-развлекательного комплекса «Винный парк» в Понизовке и еще одного в Симеизе, академии тенниса у Воронцовского парка, спортивного центра в Ялте, яхтенного клуба в Отрадном, тематического парка в Никите, гольф-клуба в Партизанском. На месте бывших табачных полей «Массандры» заложат новый спортивный центр с футбольными полями, теннисными кортами, спортплощадками, ледовым катком, плавательным бассейном.

Новый генплан уже прошел утверждение на муниципальном уровне и теперь ему предстоит получить одобрение около 40 республиканских и федеральных министерств и ведомств. Утвердить документ планируют в ближайшие месяцы.

Комментарии

Сергей Аксенов, глава РК:

— В Крыму шутят: после того, что настроили в Ялте, спасти ее с точки зрения градостроительных норм может только 12-балльное землетрясение. Поэтому мы вводим жесточайшее ограничение строительства. Ни один объект не будет построен по старым генпланам, принятым в украинский период. Отдельный порядок будет для строительства жилья — все выданные разрешения, по которым еще не начато строительство, подлежат пересмотру. Проекты со стоимостью жилья 140−150 тысяч рублей за квадратный метр я поддерживать не буду, потому что крымчанам такое жилье не по карману, налогов с таких объектов никаких нет, и, кроме нагрузки на инженерные сети, мы ничего не получаем. Перед нами не стоит задача дать возможность всем приезжим купить в Ялте квартиры — для отдыха есть гостиницы, рекреационные центры и санатории. Поэтому в приоритете — возведение социального жилья. Кроме того, будут установлены жесткие охранные зоны, чтобы никакой застройки в парках и скверах на ЮБК не было.

Андрей Ростенко, глава муниципального образования городской округ Ялта:

— В 2013 году были утверждены предыдущие генпланы Ялты и девяти поселков. Как они составлялись, мы все прекрасно знаем. К новому генплану большой Ялты мы подошли совсем по-другому: больше зеленых зон, максимальное сохранение природных территорий Ялтинского горнолесного и Крымского заповедников. При разработке документа приоритет отдавали размещению объектов социальной сферы — под них отводились все перспективные участки из расчета количества местных жителей.

Кстати.

Генплан городского округа Ялты рассчитывали исходя из увеличения населения с нынешних 135 до 165 тысяч человек. Их жилищные условия улучшатся, и на каждого будет приходиться около 35 квадратных метров против нынешних 16-ти. Для этого планируют построить 2,6 миллиона квадратных метров нового жилого жилья — плюсом к 3,2 миллиона имеющимся сейчас. Для новых жилых объектов проектировщики изыскали около 640 гектаров земли. Преимущество отдано мало- и среднеэтажным строениям, на долю которых придется 77 процентов новостроек. Кроме того, на территории городского округа Ялта запланировано строительство новых детсадов, что увеличит количество мест в них на 3,3 тысячи, учреждений среднего и специального образования — на 2,7 тысячи мест, спортзалов — на 9 тысяч квадратных метров, клубов и библиотек — на 3 тысячи единиц.

Справка «РГ»

Площадь городского округа Ялта составляет 28,406 тысячи гектаров, из которых 68 процентов, или 19,4 тысячи гектаров, — это земли Ялтинского горнолесного природного заповедника и Крымского, 8 процентов — это сельхозземли, застроенные территории занимают около 4000 гектаров или 15 процентов.

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