Как преобразится Ялта благодаря новому Генеральному плану

— В Ялте чувствуется большое и негативное наследие Украины, которое нужно было преодолеть, — рассказал главный архитектор «НИИП Градостроительства» Сергей Митягин. — Условия, в которых находится город, и его существующая застройка создают сложности, в частности, в решении транспортных и инженерных задач.

— Мы предлагаем организовать на шоссе сеть перехватывающих парковок, чтобы ограничить доступ транспорта на узкие городские улицы, — рассказывает руководитель проекта, замдиректора «Проектного института «Геоплан» Станислав Овчинников. — От шоссе предлагается пустить туристский маршрут, курсирующий без заезда в населенные пункты, чтобы максимально быстро доставлять туристов к объектам посещения.

Узкие улочки южнобережной столицы и поселков не в состоянии пропустить огромный поток машин, и даже на шоссе в разгар курортного сезона образуются многокилометровые пробки. Учитывая увеличение транспортного потока после ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив, проблем только добавится.

Всего в регионе предусмотрено строительство 70 километров новых автодорог и 120 километров улиц, проездов, а также новых транспортных узлов и многоуровневых развязок.

Всего в регионе предусмотрено строительство 70 километров новых автодорог и 120 километров улиц, проездов, а также новых транспортных узлов и многоуровневых развязок.

Например, в Ялте на участке от автовокзала до съезда на Севастопольское шоссе, где транзитный транспорт вынужден ехать по городским улицам, двухуровневая эстакада поможет перенаправить поток машин на верхний уровень. Такие развязки предполагаются в районе троллейбусного парка в Ялте, при въезде в Форос, Санаторное, Береговое, Парковое.

Туристам, приезжающим на Южный берег на личном автотранспорте, придется оставлять его на специальных парковках, а дальше двигаться на общественном или малогабаритном электротранспорте, либо с помощью канатной дороги.

Пересадка на канатку

Сейчас «воздушная трасса» в Ялте одна (вторая ведомственная), но по мере реализации генплана количество канатных дорог увеличится по меньшей мере в три раза.

— Проектом предлагается устройство нового участка канатной дороги — от парковочной зоны в районе поворота с трассы Симферополь-Ялта к гостинице «Ялта Интурист» до формируемой новой общественной зоны на месте выноса канализационных очистных сооружений, — рассказал Овчинников. — Вторая пройдет из спортивного центра в зону парковки в районе молокозавода на Южнобережном шоссе, третья — по маршруту автовокзал — центр — набережная. Еще один участок планируется от холма Славы, что позволит пересаживаться на существующую канатную дорогу и спуститься к набережной. Также канатная дорога может появиться в 10-м и 11-м микрорайонах — к устью реки Водопадная. Еще одна проследует к Поляне сказок. Планируется и строительство канатной дороги к Приморскому парку. Генеральный план предусматривает строительство семи новых канатных дорог.

Пространство для жизни

Изменится и внешний вид курортной столицы: из центральной части города на гору Дарсан планируется перенести рынки, торговые центры, финансовые и научные учреждения, а также структуру управления.

— На горе Дарсан на месте недействующих коммунально-производственных объектов будет новый административный центр, — говорит Станислав Овчинников. — Это позволит снизить поток транспорта в центр города и несколько облегчить ситуацию.

Исторический центр Ялты останется туристским. Здесь можно будет размещать только кафе, рестораны, клубы, гостиницы, концертные залы. На территории городского округа предусмотрено строительство новых санаторно-курортных и туристских объектов с увеличением доли круглогодичного организованного отдыха. Для них изыскано более 200 гектаров земли.

Увеличится и площадь пляжей. Сейчас из 59 километров береговой полосы на обустроенные пляжи приходится лишь около 20 километров, что позволяет принимать единовременно 250 тысяч человек.

— Мы уже имеем дефицит пляжей примерно на 65 тысяч человек, — продолжает он. — Поэтому мы изыскали 12,5 километра береговой полосы, на которой возможно обустроить новые пляжи. Это позволит принимать в сумме около 400 тысяч отдыхающих.

Для привлечения туристов запланировано строительство новых объектов, в частности, конноспортивного клуба в поселке Оползневое, туристско-развлекательного комплекса «Винный парк» в Понизовке и еще одного в Симеизе, академии тенниса у Воронцовского парка, спортивного центра в Ялте, яхтенного клуба в Отрадном, тематического парка в Никите, гольф-клуба в Партизанском. На месте бывших табачных полей «Массандры» заложат новый спортивный центр с футбольными полями, теннисными кортами, спортплощадками, ледовым катком, плавательным бассейном.

Новый генплан уже прошел утверждение на муниципальном уровне и теперь ему предстоит получить одобрение около 40 республиканских и федеральных министерств и ведомств. Утвердить документ планируют в ближайшие месяцы.

Комментарии

Сергей Аксенов, глава РК:

— В Крыму шутят: после того, что настроили в Ялте, спасти ее с точки зрения градостроительных норм может только 12-балльное землетрясение. Поэтому мы вводим жесточайшее ограничение строительства. Ни один объект не будет построен по старым генпланам, принятым в украинский период. Отдельный порядок будет для строительства жилья — все выданные разрешения, по которым еще не начато строительство, подлежат пересмотру. Проекты со стоимостью жилья 140−150 тысяч рублей за квадратный метр я поддерживать не буду, потому что крымчанам такое жилье не по карману, налогов с таких объектов никаких нет, и, кроме нагрузки на инженерные сети, мы ничего не получаем. Перед нами не стоит задача дать возможность всем приезжим купить в Ялте квартиры — для отдыха есть гостиницы, рекреационные центры и санатории. Поэтому в приоритете — возведение социального жилья. Кроме того, будут установлены жесткие охранные зоны, чтобы никакой застройки в парках и скверах на ЮБК не было.

Андрей Ростенко, глава муниципального образования городской округ Ялта:

— В 2013 году были утверждены предыдущие генпланы Ялты и девяти поселков. Как они составлялись, мы все прекрасно знаем. К новому генплану большой Ялты мы подошли совсем по-другому: больше зеленых зон, максимальное сохранение природных территорий Ялтинского горнолесного и Крымского заповедников. При разработке документа приоритет отдавали размещению объектов социальной сферы — под них отводились все перспективные участки из расчета количества местных жителей.

Кстати.

Генплан городского округа Ялты рассчитывали исходя из увеличения населения с нынешних 135 до 165 тысяч человек. Их жилищные условия улучшатся, и на каждого будет приходиться около 35 квадратных метров против нынешних 16-ти. Для этого планируют построить 2,6 миллиона квадратных метров нового жилого жилья — плюсом к 3,2 миллиона имеющимся сейчас. Для новых жилых объектов проектировщики изыскали около 640 гектаров земли. Преимущество отдано мало- и среднеэтажным строениям, на долю которых придется 77 процентов новостроек. Кроме того, на территории городского округа Ялта запланировано строительство новых детсадов, что увеличит количество мест в них на 3,3 тысячи, учреждений среднего и специального образования — на 2,7 тысячи мест, спортзалов — на 9 тысяч квадратных метров, клубов и библиотек — на 3 тысячи единиц.

Справка «РГ»

Площадь городского округа Ялта составляет 28,406 тысячи гектаров, из которых 68 процентов, или 19,4 тысячи гектаров, — это земли Ялтинского горнолесного природного заповедника и Крымского, 8 процентов — это сельхозземли, застроенные территории занимают около 4000 гектаров или 15 процентов.