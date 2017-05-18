Перекресток Багратиона-Дзержинского снова закрыли и перекопали

На участке частично сняли новое покрытие — судя по всему, для прокладки трамвайных путей.

Напомним, перекрёсток закрыли на реконструкцию 27 июня 2016 года одновременно с Высоким мостом. На Большой Песочной и на части Октябрьской от перекрёстка до Хмельницкого ввели одностороннее движение. Развязку снова открыли для движения в октябре, причём без трамвайных путей и только с одним слоем асфальта. «Перекрёсток будет в завершённом состоянии, все сети будут сделаны и первый слой асфальта. Второй не будем делать, потому что будет подъезжать техника, которая будет снабжать стройку, поэтому мы второй слой положим в следующем году. Тем не менее, он будет открыт и в хорошем состоянии — как, например, эстакадный мост — там только один слой асфальта, конечный вот сейчас только начнут класть, в ближайшее время», — сказал тогда глава Калининграда Александр Ярошук.

Напомним, в начале мая администрация Калининграда сообщила о продлении закрытия движения по Высокому мосту и на соседнем перекрёстке до 27 июня.