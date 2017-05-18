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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Четверо минчан помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по г. Минску расследуется уголовное дело в отношении группы граждан, оказывавших пособничество недобросовестным предприятиям в уклонении от уплаты налогов. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Следствие установило, что четверо жителей Минска совершали незаконные финансовые операции — обналичивали и обезналичивали денежные средства. Также они занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За проведение незаконных финансовых операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделок, а их клиенты — пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы.

Таким образом, компании реального сектора экономики легализовывали различные товары, приобретенные в России за наличный расчет и без оформления соответствующих бумаг. Кроме того, в фиктивных товаросопроводительных документах указывалась завышенная цена, что позволяло в последующем уклониться от уплаты налогов.

Оперативные сотрудники финансовой милиции в ходе предварительного расследования выявили около 10 недобросовестных субъектов хозяйствования. Через расчетные счета лжеструктур за четыре года существования переведено около Br3 млн.

УСК по городу Минску в отношении двух крупных «клиентов» лжеструктур возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси. Финансово-хозяйственная деятельность остальных «клиентов» сейчас проверяется. Двое наиболее активных участников преступной группы задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых. В целях возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на принадлежащие фигурантам дорогостоящие автомобили, а также объекты недвижимости.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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