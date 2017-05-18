Санкционные компании выиграли государственные тендеры на 66 млн грн, — Инфографика
Из 67 зарегистрированных в Украине компаний, попавших в список санкций, 32 компании участвовали и побеждали в государственных закупках в Prozorro.
Из 67 зарегистрированных в Украине компаний, попавших в список санкций, 32 компании участвовали и побеждали в государственных закупках в Prozorro.
Больше всего побед у «СОФТЛАЙН ГРУПП УКРАИНА» (32.9 млн грн), что предлагает комплексные
Второе место — у 18 компаний из группы «Парус» (18 млн грн), разработчика программного обеспечения для автоматизации и управления государственными учреждениями и предприятиями.
Третье место — у «НПП Энертех», которое занимается геоинформационными системами в сфере водоканалов и городской инфраструктуры, говорится в сообщении Центра совершенствования закупок Киевской школы экономики.
Кроме того, в список попали
16 мая Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали «Яндекс», «Вконтакте» и «Одноклассники».
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В частности, санкции предусматривают блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.
Также решение президента предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических