Санкционные компании выиграли государственные тендеры на 66 млн грн, — Инфографика

Второе место — у 18 компаний из группы «Парус» (18 млн грн), разработчика программного обеспечения для автоматизации и управления государственными учреждениями и предприятиями.

Больше всего побед у «СОФТЛАЙН ГРУПП УКРАИНА» (32.9 млн грн), что предлагает комплексные IT-решения.

На Порошенко подали в суд из-за блокирования российских соцсетей и сайтов

Третье место — у «НПП Энертех», которое занимается геоинформационными системами в сфере водоканалов и городской инфраструктуры, говорится в сообщении Центра совершенствования закупок Киевской школы экономики.

Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения «ABBYY», ООО «Аби Украина ЛТД». Также ограничительные меры распространяются на российскую компанию «1С» и ее дочерние предприятия в Украине.

16 мая Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали «Яндекс», «Вконтакте» и «Одноклассники».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, санкции предусматривают блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также решение президента предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.