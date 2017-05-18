Белорусы смогут расплачиваться «Белкартом» в России

Картой «Мир» в России пользуются порядка пяти миллионов человек, однако уже в середине следующего года она станет обязательной для работников всех бюджетных организаций. На данный момент ею можно расплачиваться только в РФ, однако уже отрабатывается проект по взаимному признанию национальных карт между странами ЕАЭС.

Так, сейчас российским «Миром» уже можно платить в Армении, а армянской ArCa — в РФ. Подобное взаимное признание национальных карт планируют до конца 2018 года организовать также с Беларусью и Казахстаном.

Таким образом, до конца 2018 года белорусы смогут платить «Белкартом» в РФ и снимать деньги с этих карточек. Сейчас национальная платежная система работает только на территории Беларуси.

«Сегодня большая часть наших соотечественников посещает Армению, Беларусь, Казахстан, соответственно возможность совершения оплат с помощью карт “Мир” будет очень удобна и востребована, учитывая, что все больше и больше наших граждан становятся держателями отечественного платежного инструмента», — цитирует газета представителя банковских кругов.

Реализация проекта по взаимному признанию национальных карт начнется после осени — тогда завершится первый этап эксперимента с армянскими национальными картами.