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11:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае стартуют капремонты, планируются работы на 500 объектах

Во всех школах ремонт должен завершиться к 1 сентября.

В Красноярском крае в учреждениях соцкультбыта начинается капремонт. В целом планируется навести порядок в 500 социальных и коммунальных объектах в разных городах и районах. В правительстве состоялось совещание с участием губернатора, где главы муниципалитетов сообщили о подготовке проектно-сметной документации, необходимой для капремонтов.

Особое внимание глава региона уделил школам, где все работы должны быть завершены в течение летних каникул, а также объектам здравоохранения, поликлиникам и больницам.

«Сегодня еще не все территории готовы перейти к торгам и заключению контрактов на ремонтные работы. Недопустимо сорвать освоение бюджетных средств ни по одному объекту. Прошу глав еженедельно докладывать о готовности к работам. При любых проблемах незамедлительно обращайтесь ко мне лично», — подчеркнул Виктор Толоконский.

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