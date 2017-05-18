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12:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области капремонт многоэтажек будет проводиться по-новому

Депутаты облдумы на сегодняшнем заседании приняли изменения в региональный закон об организации капремонта в многоквартирных домах.

Источник: РИАЦ

В принятых поправках уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления Волгоградской области по вопросам проведения капитального ремонта и порядок внесения изменений в региональную программу капремонта.

Кроме того, здесь же определяются основные подходы к формированию краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, так как с 1 января 2017 года право утверждения таких планов передано от муниципалитетов областной власти.

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