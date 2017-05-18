В Волгоградской области капремонт многоэтажек будет проводиться по-новому

В принятых поправках уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления Волгоградской области по вопросам проведения капитального ремонта и порядок внесения изменений в региональную программу капремонта.

Кроме того, здесь же определяются основные подходы к формированию краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, так как с 1 января 2017 года право утверждения таких планов передано от муниципалитетов областной власти.