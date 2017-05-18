Какие улицы отремонтируют в Челябинске в 2017 году?

Какие ещё участки отремонтируют в 2017 году?

Согласно данным сайта госзакупок, в 2017 году в Челябинске на средний ремонт магистралей потратят 478 миллионов 530 тысяч рублей. На эти средства планируют заменить покрытие на следующих участках:

Комсомольский проспект от Свердловского проспекта до ул. Чичерина

проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Героев Танкограда

ул. Богдана Хмельницкого от ул. Конноспортивной до ул. Сталеваров

шоссе Металлургов от ул. Пети Калмыкова до ул. 2-й Павелецкой

ул. Каслинская от проспекта Победы до ул. Бр. Кашириных

ул. Героев Танкограда от ул. Валдайской до ул. Комарова

ул. Молодогвардейцев от Краснопольского проспекта до ул. Бр. Кашириных

ул. Бр. Кашириных от ул. Молодогвардейцев до ул. Ак. Королева

ул. Труда от ул. Российской до Свердловского проспекта

ул. Цвиллинга от ул. Труда до Привокзальной площади

ул. Гагарина от ул. Дзержинского до ул. Новороссийской

Копейское шоссе от границы города до ул. Гагарина

проспект Победы от ул. Бажова до ул. С. Юлаева.

График работ и соответствующих ограничений движения на весь сезон до сентября будет представлен после 20 мая.

«Если говорить по объемам, то в текущем году будет приведено в порядок еще 25−30% дорог от трехлетнего плана работ», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.