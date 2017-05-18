Какие улицы отремонтируют в Челябинске в 2017 году?
В Челябинске стартовали работы по среднему ремонту автомобильных дорог: новый асфальтобетон начали укладывать на улице Кожзаводской.
В Челябинске стартовали работы по среднему ремонту автомобильных дорог: новый асфальтобетон начали укладывать на улице Кожзаводской.
Какие ещё участки отремонтируют в 2017 году?
Согласно данным сайта госзакупок, в 2017 году в Челябинске на средний ремонт магистралей потратят 478 миллионов 530 тысяч рублей. На эти средства планируют заменить покрытие на следующих участках:
График работ и соответствующих ограничений движения на весь сезон до сентября будет представлен после 20 мая.
«Если говорить по объемам, то в текущем году будет приведено в порядок еще 25−30% дорог от трехлетнего плана работ», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.