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11:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Какие улицы отремонтируют в Челябинске в 2017 году?

В Челябинске стартовали работы по среднему ремонту автомобильных дорог: новый асфальтобетон начали укладывать на улице Кожзаводской.

Какие ещё участки отремонтируют в 2017 году?

Согласно данным сайта госзакупок, в 2017 году в Челябинске на средний ремонт магистралей потратят 478 миллионов 530 тысяч рублей. На эти средства планируют заменить покрытие на следующих участках:

  • Комсомольский проспект от Свердловского проспекта до ул. Чичерина
  • проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Героев Танкограда
  • ул. Богдана Хмельницкого от ул. Конноспортивной до ул. Сталеваров
  • шоссе Металлургов от ул. Пети Калмыкова до ул. 2-й Павелецкой
  • ул. Каслинская от проспекта Победы до ул. Бр. Кашириных
  • ул. Героев Танкограда от ул. Валдайской до ул. Комарова
  • ул. Молодогвардейцев от Краснопольского проспекта до ул. Бр. Кашириных
  • ул. Бр. Кашириных от ул. Молодогвардейцев до ул. Ак. Королева
  • ул. Труда от ул. Российской до Свердловского проспекта
  • ул. Цвиллинга от ул. Труда до Привокзальной площади
  • ул. Гагарина от ул. Дзержинского до ул. Новороссийской
  • Копейское шоссе от границы города до ул. Гагарина
  • проспект Победы от ул. Бажова до ул. С. Юлаева.

График работ и соответствующих ограничений движения на весь сезон до сентября будет представлен после 20 мая.

«Если говорить по объемам, то в текущем году будет приведено в порядок еще 25−30% дорог от трехлетнего плана работ», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

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