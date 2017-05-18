Facebook оштрафовали на €110 млн за обман при приобретении WhatsApp
Еврокомиссия оштрафовала Facebook на €110 млн за предоставление недостоверной информации об условиях сделки по покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году, передает Reuters.
Еврокомиссия оштрафовала Facebook на €110 млн за предоставление недостоверной информации об условиях сделки по покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году, передает Reuters.
Компания была оштрафована
Facebook, в свою очередь, заявил, что в условиях описания сделки была допущена ошибка и она была не преднамеренной. Там также добавили, что решение Еврокомиссии не повлияет на слияние аккаунтов.
О том, что Еврокомиссия намерена оштрафовать Facebook, ранее сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, официальное расследование комиссии против компании было открыто в декабре прошлого года. Газета отмечала, что с Facebook могут взыскать до 1% от выручки компании по всему миру — около $276 млн.