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11:49 (мск), источник: РБК

Facebook оштрафовали на €110 млн за обман при приобретении WhatsApp

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на ​€110 млн за предоставление недостоверной информации об условиях сделки по покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году, передает Reuters.

Источник: AP 2017

Компания была оштрафована из-за того, что в процессе изучения сделки по приобретению WhatsApp в 2014 году она сообщила, что не планирует проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp. Однако два года спустя объединение произошло. В комиссии отметили, что процесс объединения был согласован еще в 2014 году и сотрудники компании были осведомлены об этом.

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Facebook, в свою очередь, заявил, что в условиях описания сделки была допущена ошибка и она была не преднамеренной. Там также добавили, что решение Еврокомиссии не повлияет на слияние аккаунтов.

О том, что Еврокомиссия намерена оштрафовать Facebook, ранее сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, официальное расследование комиссии против компании было открыто в декабре прошлого года. Газета отмечала, что с Facebook могут взыскать до 1% от выручки компании по всему миру — около $276 млн.

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