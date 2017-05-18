На реконструкцию проспекта Ленина потратят 140 миллионов рублей
140 миллионов рублей направят на ремонт и реконструкцию проспекта Ленина и прилегающих улиц в 2018 году. Об этом сообщает радио «Маяк» со ссылкой на
140 миллионов рублей направят на ремонт и реконструкцию проспекта Ленина и прилегающих улиц в 2018 году. Об этом сообщает радио «Маяк» со ссылкой на
Депутаты комитета по экологии рассмотрели проект поправок в бюджет Приволжской столицы. На 2018 год намечено увеличение объемов казны, средства пойдут на реконструкции участков автомобильных дорог по проспекту Ленина (от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), проспекту Октября (от Молодежного проспекта до железнодорожного переезда). А также улице Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) со строительством развязки в Нижнем Новгороде.