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12:35 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

На реконструкцию проспекта Ленина потратят 140 миллионов рублей

140 миллионов рублей направят на ремонт и реконструкцию проспекта Ленина и прилегающих улиц в 2018 году. Об этом сообщает радио «Маяк» со ссылкой на пресс-службу Городской Думы.

Депутаты комитета по экологии рассмотрели проект поправок в бюджет Приволжской столицы. На 2018 год намечено увеличение объемов казны, средства пойдут на реконструкции участков автомобильных дорог по проспекту Ленина (от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), проспекту Октября (от Молодежного проспекта до железнодорожного переезда). А также улице Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) со строительством развязки в Нижнем Новгороде.

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