Глава Минфина объяснил нереализованные 146 млрд тенге бюджетных средств

«По расходной части не исполнено порядка 146 миллиардов тенге, из которых 110 — по объективным причинам. Например, более 20 миллиардов — это обслуживание долга, в результате того, что мы планировали среднегодовой обменный курс 360 (тенге за доллар). По факту он получился меньше, и уровень инфляции оказался меньше, чем мы прогнозировали. 77 миллиардов тенге — это неиспользование средств резерва. Не понадобилось их использовать. В результате на 370 миллиардов тенге не воспользовались средствами Нацфонда. Это позволяет нам не снижать уровень Нацфонда», — разъяснил он, отвечая на вопросы журналистов после выступления в Мажилисе Парламента РК.

По необъективным причинам, как отметил министр, не освоены 36 миллиардов тенге. Из них самая крупная сумма — 29 миллиардов тенге у Министерства обороны. Деньги остались из-за срыва соглашения с Россией. Поставщики по ходу реализации договора подняли цену на приобретаемый самолет, и Министерство обороны вынуждено было отказаться от приобретения.

«По другим министерствам: у всех стандартные необъективные причины — неисполнение договоров, несвоевременное заключение тендеров. Как результат — несвоевременное выполнение поставщиками своих обязательств», — пояснил Б. Султанов.

Он подчеркнул, что за недостижение результатов предусмотрена ответственность. Так, в прошлом году 53 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности на всех уровнях.