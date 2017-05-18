Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Треть россиян не доверяет врачам
Публичный поцелуй Моники Беллуччи на открытии Канн-2017 (фото)
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
«Отпилят пальцы, чтоб не идти в армию»: эксперт о призывниках ВСУ
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
13:22 (мск), источник: Kazinform

Глава Минфина объяснил нереализованные 146 млрд тенге бюджетных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр финансов РК Бахыт Султанов объяснил, почему не были реализованы 146 миллиардов тенге бюджетных средств в 2016 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«По расходной части не исполнено порядка 146 миллиардов тенге, из которых 110 — по объективным причинам. Например, более 20 миллиардов — это обслуживание долга, в результате того, что мы планировали среднегодовой обменный курс 360 (тенге за доллар). По факту он получился меньше, и уровень инфляции оказался меньше, чем мы прогнозировали. 77 миллиардов тенге — это неиспользование средств резерва. Не понадобилось их использовать. В результате на 370 миллиардов тенге не воспользовались средствами Нацфонда. Это позволяет нам не снижать уровень Нацфонда», — разъяснил он, отвечая на вопросы журналистов после выступления в Мажилисе Парламента РК.

По необъективным причинам, как отметил министр, не освоены 36 миллиардов тенге. Из них самая крупная сумма — 29 миллиардов тенге у Министерства обороны. Деньги остались из-за срыва соглашения с Россией. Поставщики по ходу реализации договора подняли цену на приобретаемый самолет, и Министерство обороны вынуждено было отказаться от приобретения.

«По другим министерствам: у всех стандартные необъективные причины — неисполнение договоров, несвоевременное заключение тендеров. Как результат — несвоевременное выполнение поставщиками своих обязательств», — пояснил Б. Султанов.

Он подчеркнул, что за недостижение результатов предусмотрена ответственность. Так, в прошлом году 53 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности на всех уровнях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь