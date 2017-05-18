Землю под бараками на Гупровском городке в Хабаровске готовят к аукциону

Администрация Хабаровска готовится выставить на торги территорию Гупровского городка — крупный участок в центре города, занятый сейчас двухэтажными бараками. Специалисты выясняют, возможна ли здесь плотная застройка, а также оценивают, насколько сложно будет подключить новые дома к инженерным коммуникациям, сообщает портал «Губерния».

На условия жизни обитатели Гупровского городка жалуются регулярно: ветхие постройки затапливает во время ливней, а во дворах периодически возникают свалки.

В августе прошлого года Хабаровская гордума внесла в список домов, подлежащих сносу и расселению, шесть бараков Гупровского городка, но новые квартиры жильцам пока никто не предлагал.

На этой неделе ИА «Открытый город» сообщило, что землей под бараками заинтересовались бизнесмены из Москвы. По данным информагентства, вскоре в администрации города пройдут переговоры с инвесторами.

В департаменте архитектуры мэрии города корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что о московском инвесторе им ничего не известно, однако не исключено, что в ближайшее время желающие расселить городок все же появятся.

«Сейчас мы изыскиваем возможности повышения инвестиционной привлекательности площадки — возможность подключения к инженерным сетям, повышение процента застройки территории. Все, что даст больше прибыли с территории. Работаем с участком для того, чтобы выставить его на аукцион», — прокомментировала ситуацию заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Елена Телешова.

Некоторые жители Гупровского городка считают, что про них забыли, и уже не надеются на переезд.

«Про расселение нам говорят уже лет 30, при этом ничего не делается. Всю жизнь живу в этом доме. Ремонт за все время проводился от силы два раза. Здание ветхое. Расселять будут? Не знаю, сомнительно», — считает Валентина, жительница дома № 29 на Амурском бульваре.

Переезжать хотят не все. Так, жительница барака по имени Галина не согласна на жилье в другом районе города: она говорит, что исправно платит за ЖКХ и потому имеет право на квартиру там, где хочется.

«У меня прекрасные условия — вход отдельный. Если здесь, в этом районе, то я согласна. А так — ни в жизни. Я лучше с жизнью расстанусь. Пускай они занимаются — те, кто хочет нас расселить. За коммунальные услуги плачу своевременно, поэтому не хочу переезжать далеко», — рассказала женщина.

Впрочем, немалая часть жителей Гупровского городка все же мечтает о благоустроенном жилье.

«У нас весь дом хочет, чтобы его расселили, — утверждает другая жительница дома № 29 на Амурском бульваре. — Здесь постоянно сырость. Первый этаж — все астматики. Я на втором живу, у меня аллергия. У нас даже фундамента нет. Лет 10 назад дом обнесли бетонной стяжкой, но это не спасает его от разрушения».