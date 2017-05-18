Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
ЦБ выявил нарушения у страховщиков
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Землю под бараками на Гупровском городке в Хабаровске готовят к аукциону

Ранее появилась информация о том, что расселить ветхие дома и застроить освободившийся участок хочет московский инвестор.

Источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска готовится выставить на торги территорию Гупровского городка — крупный участок в центре города, занятый сейчас двухэтажными бараками. Специалисты выясняют, возможна ли здесь плотная застройка, а также оценивают, насколько сложно будет подключить новые дома к инженерным коммуникациям, сообщает портал «Губерния».

На условия жизни обитатели Гупровского городка жалуются регулярно: ветхие постройки затапливает во время ливней, а во дворах периодически возникают свалки.

В августе прошлого года Хабаровская гордума внесла в список домов, подлежащих сносу и расселению, шесть бараков Гупровского городка, но новые квартиры жильцам пока никто не предлагал.

На этой неделе ИА «Открытый город» сообщило, что землей под бараками заинтересовались бизнесмены из Москвы. По данным информагентства, вскоре в администрации города пройдут переговоры с инвесторами.

В департаменте архитектуры мэрии города корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что о московском инвесторе им ничего не известно, однако не исключено, что в ближайшее время желающие расселить городок все же появятся.

«Сейчас мы изыскиваем возможности повышения инвестиционной привлекательности площадки — возможность подключения к инженерным сетям, повышение процента застройки территории. Все, что даст больше прибыли с территории. Работаем с участком для того, чтобы выставить его на аукцион», — прокомментировала ситуацию заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Елена Телешова.

Некоторые жители Гупровского городка считают, что про них забыли, и уже не надеются на переезд.

«Про расселение нам говорят уже лет 30, при этом ничего не делается. Всю жизнь живу в этом доме. Ремонт за все время проводился от силы два раза. Здание ветхое. Расселять будут? Не знаю, сомнительно», — считает Валентина, жительница дома № 29 на Амурском бульваре.

Переезжать хотят не все. Так, жительница барака по имени Галина не согласна на жилье в другом районе города: она говорит, что исправно платит за ЖКХ и потому имеет право на квартиру там, где хочется.

«У меня прекрасные условия — вход отдельный. Если здесь, в этом районе, то я согласна. А так — ни в жизни. Я лучше с жизнью расстанусь. Пускай они занимаются — те, кто хочет нас расселить. За коммунальные услуги плачу своевременно, поэтому не хочу переезжать далеко», — рассказала женщина.

Впрочем, немалая часть жителей Гупровского городка все же мечтает о благоустроенном жилье.

«У нас весь дом хочет, чтобы его расселили, — утверждает другая жительница дома № 29 на Амурском бульваре. — Здесь постоянно сырость. Первый этаж — все астматики. Я на втором живу, у меня аллергия. У нас даже фундамента нет. Лет 10 назад дом обнесли бетонной стяжкой, но это не спасает его от разрушения».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Землю под бараками на Гупровском городке в Хабаровске готовят к аукциону
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Усманов опубликовал видеообращение накануне суда с Навальным
Врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Вспомнить всё: как чехи противостояли сборной России на ЧМХ Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь