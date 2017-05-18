Долг свердловчан за капремонт жилья превысил 2 млрд рублей

«Общая сумма задолженности остается достаточно серьезной — более 2 млрд рублей, и это негативным образом отражается не только на сроках и качестве реновации домов, но и на финансовой устойчивости программы капремонта в целом», — уточняется в сообщении.

Как отметил директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов, слова которого приводятся в сообщении, для урегулирования сложившейся ситуации «одним из приоритетов регионального оператора на ближайший период станет активизация претензионно-исковой работы».