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12:09 (мск), источник: Интерфакс

Долг свердловчан за капремонт жилья превысил 2 млрд рублей

Екатеринбург. 18 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Долги жителей Свердловской области за капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах (МКД) достигли 2 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«Общая сумма задолженности остается достаточно серьезной — более 2 млрд рублей, и это негативным образом отражается не только на сроках и качестве реновации домов, но и на финансовой устойчивости программы капремонта в целом», — уточняется в сообщении.

Как отметил директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов, слова которого приводятся в сообщении, для урегулирования сложившейся ситуации «одним из приоритетов регионального оператора на ближайший период станет активизация претензионно-исковой работы».

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