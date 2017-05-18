Казахстанская соль и полиэтиленовые трубы востребованы в Омске

Как сообщили в нацкомпании «KAZAKH INVEST» Министерства по инвестициям и развитию РК, торговая миссия — уже 5 по счету, проводимая в Омске.

По итогам предыдущих мероприятий были достигнуты договоренности на поставку казахстанской продукции на рынок Омской области на сумму свыше 20 млн долларов США.

Торговая миссия проведена в формате бизнес-форума, в котором приняли участие представители 25 казахстанских предприятий-производителей продуктов питания и строительных материалов, машиностроительной, фармацевтической, упаковочной, химической продукции и более 100 омских компаний, заинтересованных в закупе казахстанской продукции.

По предварительным итогам мероприятия ожидается поставка казахстанской продукции на сумму более 5 млн.долларов США.

«Сегодня мы подписали договор на поставку нашей продукции в торговую сеть “Холидей” (в Омске насчитывается 19 супермаркетов и более 100 магазинов) на сумму 100 млн. рублей», — отметил представитель АО «Аралтуз» Ренат Торгаев.

В рамках торговой миссии проведена встреча казахстанских производителей строительной продукции с руководством администрации города Омска. В ходе встречи были обсуждены вопросы участия казахстанских компаний в государственных закупках Омска.

По словам представителя корпорации «Шеврон Мунай Газ Инк» Еркина Алпатанова, «прошла хорошая встреча с профильными департаментами администрации города. Большой интерес проявила компания ОАО “Омскводоканал”, также появились дилеры по продвижению наших труб».

Вместе с тем, для казахстанских производителей продуктов питания организована встреча с руководством Омской сети супермаркетов «Самовар». По итогам встречи казахстанскими компаниями были предоставлены коммерческие предложения для дальнейшей проработки вопросов поставки продуктов питания в данную сеть.

В 2016 году внешнеторговый оборот Республики Казахстан с Омской областью составил 239,3 млн. долл., из которых 37,8% (90,5 млн. долл.) приходится — на экспорт в Омскую область и 62,2% (148,8 млн. долл.) импорт.

АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» входит в структуру Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Является национальным оператором системы развития и продвижения несырьевого экспорта, а также специализированной государственной компанией по привлечению и работе с иностранными инвесторами. «KAZAKH INVEST» финансируется из республиканского бюджета и оказывает свои услуги на безвозмездной основе.