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13:18 (мск), источник: Вести Сочи

Медведев направил приветствие участникам форума по безопасности пищевой продукции в Сочи

В Сочи начала свою работу международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска». В ней принимают участие свыше 250 делегатов из 30 стран мира, в том числе из стран Евросоюза, США, Канады и Китая.

Источник: Вести Сочи

Это первый русскоязычный форум, посвященный продовольственной безопасности. Закономерно, что он вызывает большой интерес специалистов и широкий общественный резонанс.

«В последнее время в нашей стране немало делается для развития сельского хозяйства, привлечения инвестиций в аграрный сектор и перерабатывающую промышленность. В результате агропромышленный комплекс показывает самые высокие темпы роста. С каждым годом увеличивается урожайность основных сельскохозяйственных культур, растут объемы производства овощей, фруктов и мяса. А значит, больше хлеба и остальных продуктов первой необходимости мы можем поставить на экспорт, поддержать жителей Азии, Африки и других континентов. Российская продукция отличается высоким качеством и пользуется хорошим спросом на мировом рынке. Все это имеет большое значение для достижения Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН», — говорится в приветствии премьера.

Премьер выразил уверенность, что на конференции участники смогут обменяться передовым опытом, выстроить диалог между представителями отраслевых министерств и ведомств, учеными и производителями продуктов. А также помочь ликвидировать голод на планете и обеспечить продовольственную безопасность.

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