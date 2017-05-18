Медведев направил приветствие участникам форума по безопасности пищевой продукции в Сочи

Это первый русскоязычный форум, посвященный продовольственной безопасности. Закономерно, что он вызывает большой интерес специалистов и широкий общественный резонанс.

«В последнее время в нашей стране немало делается для развития сельского хозяйства, привлечения инвестиций в аграрный сектор и перерабатывающую промышленность. В результате агропромышленный комплекс показывает самые высокие темпы роста. С каждым годом увеличивается урожайность основных сельскохозяйственных культур, растут объемы производства овощей, фруктов и мяса. А значит, больше хлеба и остальных продуктов первой необходимости мы можем поставить на экспорт, поддержать жителей Азии, Африки и других континентов. Российская продукция отличается высоким качеством и пользуется хорошим спросом на мировом рынке. Все это имеет большое значение для достижения Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН», — говорится в приветствии премьера.

Премьер выразил уверенность, что на конференции участники смогут обменяться передовым опытом, выстроить диалог между представителями отраслевых министерств и ведомств, учеными и производителями продуктов. А также помочь ликвидировать голод на планете и обеспечить продовольственную безопасность.