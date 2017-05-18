В Самарской области хотят перейти на виртуальные кассы

В Самарской области индивидуальные предприниматели испытывают сложности с поставками кассовых аппаратов нового образца. В связи с этим они хотят перейти на виртуальные кассы. Ситуацию обсудили на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связии губдумы в четверг, 18 мая, пишет 63.ру.

— Предприниматели покупают дорогостоющующую кассовую технику за свой счет. Власти планируют компенсировать им 18 тысяч рублей. Но бизнесмены считают, что переход на виртуальные кассы значительно бы упростил процесс ведения дела, — отметила представитель комитета Ольга Панина.

По ее словам, значительным плюсом от введения новшества станет пополнение бюджета за счет внедрения IT-технологий. Да и работа бизнесменов станет более прозрачной. С помощью этой программы можно передавать данные через оператора фискальных данных в налоговую инспекцию, как это предписывает законодательство.

Среди преимуществ использования виртуальной кассы предприниматели называют ее надежность, устойчивость к взлому, простоту в использовании и ценовую доступность.

Члены комитета одобрили направление обращения по вопросу внедрения информационных технологий при применении кассовых аппаратов в Государственную думу.