В Самарской области хотят перейти на виртуальные кассы
Ситуацию обсудили на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связии губдумы.
Ситуацию обсудили на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связии губдумы.
В Самарской области индивидуальные предприниматели испытывают сложности с поставками кассовых аппаратов нового образца. В связи с этим они хотят перейти на виртуальные кассы. Ситуацию обсудили на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связии губдумы в четверг, 18 мая, пишет 63.ру.
— Предприниматели покупают дорогостоющующую кассовую технику за свой счет. Власти планируют компенсировать им 18 тысяч рублей. Но бизнесмены считают, что переход на виртуальные кассы значительно бы упростил процесс ведения дела, — отметила представитель комитета Ольга Панина.
По ее словам, значительным плюсом от введения новшества станет пополнение бюджета за счет внедрения
Среди преимуществ использования виртуальной кассы предприниматели называют ее надежность, устойчивость к взлому, простоту в использовании и ценовую доступность.
Члены комитета одобрили направление обращения по вопросу внедрения информационных технологий при применении кассовых аппаратов в Государственную думу.