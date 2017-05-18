В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
На месте работают сотрудники ФСБ России.
На месте работают сотрудники ФСБ России.
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в центральном офисе группы компаний ПИК. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.
«В главном офисе компании ПИК проводятся следственные действия. На месте работают сотрудники ФСБ России», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, с чем связаны следственные действия.
По словам очевидцев, рядом со зданием дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии.
Сотрудники силовых структур никого не впускают и не выпускают из здания.
ТАСС не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.
Группа компаний ПИК основана в 1994 году. Она является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Приоритетное направление деятельности группы — строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения. С начала деятельности компания построила около 16 млн кв. метров жилой недвижимости (более 270 тыс. квартир), она включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.