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12:55 (мск), источник: ТАСС

В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски

На месте работают сотрудники ФСБ России.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в центральном офисе группы компаний ПИК. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

«В главном офисе компании ПИК проводятся следственные действия. На месте работают сотрудники ФСБ России», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, с чем связаны следственные действия.

По словам очевидцев, рядом со зданием дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии.

Сотрудники силовых структур никого не впускают и не выпускают из здания.
Собеседник агентства

ТАСС не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Группа компаний ПИК основана в 1994 году. Она является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Приоритетное направление деятельности группы — строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения. С начала деятельности компания построила около 16 млн кв. метров жилой недвижимости (более 270 тыс. квартир), она включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

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