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13:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

В малый бизнес Иркутской области в 2017 году инвестируют 220 млн рублей

В поддержку малого бизнеса правительство Иркутской области в 2017 году инвестирует 220 млн рублей.

В поддержку малого бизнеса правительство Иркутской области в 2017 году инвестирует 220 млн рублей. Как 18 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, об этом в ежегодном инвестиционном послании заявил губернатор Сергей Левченко.

«В феврале этого года мы приняли 11 планов по внедрению в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Они затронули такие чувствительные для бизнеса направления, как получение разрешения на строительство, регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет, проведение контрольно-надзорной деятельности, поддержка малого и среднего предпринимательства, внедрение положений регионального инвестиционного стандарта и другие. Ставлю задачу — к концу 2017 года достигнуть всех целевых показателей», — сказал глава региона.

Сергей Левченко подчеркнул роль муниципальных образований Иркутской области в формировании инвестиционной привлекательности.

«На местах зачастую намного лучше видно, что, когда и как надо развивать. В прошлогоднем инвестиционном послании я обратил внимание руководителей территорий на необходимость внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Пока эта работа со стороны городов и районов идет не так активно, как хотелось бы», — отметил губернатор.

На сегодняшний день 11 муниципальных образований, в том числе пять моногородов, выразили готовность и внедряют лучшие практики на своих территориях. Наиболее востребованной стала разработка инвестпаспорта муниципалитета, включающего полезную информацию для потенциальных инвесторов. К концу года десять городов и районов планируют создать такие паспорта. Восемь территорий планируют реализовать успешную практику по формированию системы поддержки и популяризации предпринимательской деятельности.

Губернатор уверен, что внедрение лучших практик является важным элементом, повышающим инвестиционный потенциал муниципалитетов и региона в целом. Он поручил правительству Иркутской области активизировать эту работу с территориями, а минэкономразвития региона поставил задачу обеспечить всю необходимую методологическую поддержку.

Также Сергей Левченко остановился на деятельности малого бизнеса, отметив, что значимым фактором снижения предпринимательской активности являются административные барьеры. Особенно это ощутимо для малого и среднего бизнеса.

По итогам 2016 года в Иркутской области зарегистрировано 99,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в основном это индивидуальные предприниматели (более 61 тысячи) и микропредприятия (почти 36 тысяч). На предприятия малого и среднего бизнеса приходится около 26% формируемого валового регионального продукта, 30% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями в регионе, и почти пятая часть экономически активного населения, занятого в экономике Иркутской области. В сравнении с 2015 годом на территории региона прослеживается увеличение оборота малых и микропредприятий почти на 30% (более 120 млрд рублей прироста). Помимо торговли, значительную роль в росте оборота сыграли строительная, сельскохозяйственная, транспортная отрасли и обрабатывающие производства. В 2017 году в поддержку малого бизнеса будет инвестировано 220 млн рублей.

Второй год на территории Иркутской области успешно реализуется пилотный проект «МФЦ для бизнеса». Сегодня он действует в 11 муниципальных образованиях. «Большинство институтов развития в регионе уже создано. Сейчас главная задача — соединить все шестеренки в единый механизм и заставить его реально работать, — сказал Сергей Левченко. — Поэтому ставлю совершенно конкретную задачу перед Корпорацией развития Иркутской области и ее структурными подразделениями: в ближайшие три года привлечь в экономику Иркутской области инвестиции на сумму не менее 20 млрд рублей; обеспечить доступность микрокредитования для малого бизнеса в объеме не менее 500 млн рублей во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области; обеспечить кредитование промышленности в объеме не менее 2 млрд рублей».

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