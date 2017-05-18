Ремонт самых проблемных автомагистралей в Краснодаре начнется в июне

«Данные работы повлекут перекрытие отдельных участков реконструируемых дорог и изменения маршрутов общественного транспорта. За изменениями схемы движения транспорта Вы сможете следить в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» и на странице в «Instagram», — сообщает Союз транспортников Кубани.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, проблема «убитых» дорог в Краснодарском крае стоит более чем остро. С нею, помимо простых кубанцев, которые платят налоги в бюджет, в том числе на ремонт дорог, борются активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Летом прошлого года результатов инспекции ОНФ «Оценим качество дорог» столица Кубани оказалась на 70-м месте из 117 российских городов. При составлении рейтинга, учитывались гарантийный срок ремонта, его качество и стоимость квадратного метра дорожного ремонта.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, глава Кубани Вениамин Кондратьев раскритиковал в своем Твиттере состояние улиц Тургенева и Новороссийской краевого центра. Опубликовав фото ям и выбоин на улицах Тургенева и Новороссийской в своем Twitter после объезда дорог краевой столицы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал их также «убитыми».

Позже губернатор сообщил, что беспрецедентная сумма — 3, 5 млрд рублей в этом году будет выделена на приведение в порядок самых проблемных дорог Краснодара. 1,6 млрд рублей из них предназначены для проведения ремонта участков улиц Новороссийской, Тургенева и Восточно-Кругликовской. Решение о необходимости увеличения финансирования дорожных работ было принято губернатором после того, как он лично оценил состояние дорожного полотна на улицах краевой столицы. Ранее на ремонт городских автомагистралей планировалось направить более 2 млрд рублей.

Напомним, сотрудники регионального отделения управления Федеральной службы государственной статистики опубликовали отчет о протяженности автомобильных дорог общего пользования в Краснодарском крае, согласно которому почти 12% кубанских дорог не соответствуют нормативам. Всего на территории края располагается 30 438 км дорог, из них 3580 км не отвечают требованиям нормативных документов. Кроме автомобильных дорог дорожное хозяйство края включает в себя 826 мостов, 854 водопропускные трубы и 31 переходный переход. Также по данным статистиков, по состоянию на 2016 год на территории края установлены 6,7 тысяч штук автобусных остановок.