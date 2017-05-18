В Воронеже из аварийного жилья переселят 2 тыс человек в 2017 году
По словам спикера облдумы Владимира Нетесова, программу расселения нужно продлить.
По словам спикера облдумы Владимира Нетесова, программу расселения нужно продлить.
Воронежские власти планируют переселить из аварийных домов 2135 жителей в 2017 году. За четыре года по региональной адресной программе удалось переселить около 6,5 тыс. человек. Планы по расселению ветхих домов в Воронежской области депутаты Воронежской областной Думы обсудили на заседании комитетов по ЖКХ, энергетике и тарифам и строительной политике в среду, 17 мая.
Выездное заседание в микрорайоне Шилово провели председатели комитетов Татьяна Головачева и Сергей Колодяжный. Депутаты побывали в новом доме в жилом квартале «Ласточкино», где бывшие жильцы аварийных домов получили около 600 квартир. Жильцы поблагодарили органы власти, однако пожаловались на то, что в квартале не ходят маршрутки. Представители мэрии пообещали решить проблему.
Еще одна проблема — отсутствие базовых объектов социальной инфраструктуры: детского сада, школы, поликлиники. Депутаты заверили людей — подобные учреждения скоро появятся в микрорайоне и попросили застройщиков жилого квартала более детально информировать граждан (в том числе, переселенцев из аварийного жилья) о том, какие объекты будут возведены здесь в ближайшие годы. А это две школы почти на 2,5 тыс. мест и четыре садика на 1060 воспитанников. Кроме того, в 2018 году завершится строительство поликлиники на 550 посещений в смену. Также депутаты поставили перед представителями органов исполнительной власти вопрос о необходимости строительства в Шилово крупных спортивных объектов, а до их возведения предложили создать на базе строящейся школы спорткомплекс, открытый для посещения всем жителям микрорайона.
Участники заседания обсудили реализацию программы расселения аварийного жилья в регионе. Госпрограмма прекращает действие в 2017 году. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что необходимо добиться продления программы.
— Главный вопрос, стоящий сегодня перед органами власти, заключается в том, будет ли сформирована аналогичная федеральная программа расселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. В Воронежской области таких зданий уже около 50, — сказал Владимир Нетесов.
Воронежская область входит в десятку лучших субъектов РФ по переселению граждан из аварийного жилья. Региональная программа расселения на 2013 — 2017 годы реализуется в четыре этапа, три из которых уже выполнены. За 10 лет в Воронежской области переселили более 13,3 тыс. человек.
Контекст
В 2016 году по программе расселения ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили 1687 воронежцев. В программу расселения попали 57 аварийных домов.
На реализацию программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда в 2016 году выделили 0,5 млрд руб. Аналогичную сумму власти планируют потратить на расселение в 2017 году.