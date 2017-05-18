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13:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже из аварийного жилья переселят 2 тыс человек в 2017 году

По словам спикера облдумы Владимира Нетесова, программу расселения нужно продлить.

Воронежские власти планируют переселить из аварийных домов 2135 жителей в 2017 году. За четыре года по региональной адресной программе удалось переселить около 6,5 тыс. человек. Планы по расселению ветхих домов в Воронежской области депутаты Воронежской областной Думы обсудили на заседании комитетов по ЖКХ, энергетике и тарифам и строительной политике в среду, 17 мая.

Выездное заседание в микрорайоне Шилово провели председатели комитетов Татьяна Головачева и Сергей Колодяжный. Депутаты побывали в новом доме в жилом квартале «Ласточкино», где бывшие жильцы аварийных домов получили около 600 квартир. Жильцы поблагодарили органы власти, однако пожаловались на то, что в квартале не ходят маршрутки. Представители мэрии пообещали решить проблему.

Еще одна проблема — отсутствие базовых объектов социальной инфраструктуры: детского сада, школы, поликлиники. Депутаты заверили людей — подобные учреждения скоро появятся в микрорайоне и попросили застройщиков жилого квартала более детально информировать граждан (в том числе, переселенцев из аварийного жилья) о том, какие объекты будут возведены здесь в ближайшие годы. А это две школы почти на 2,5 тыс. мест и четыре садика на 1060 воспитанников. Кроме того, в 2018 году завершится строительство поликлиники на 550 посещений в смену. Также депутаты поставили перед представителями органов исполнительной власти вопрос о необходимости строительства в Шилово крупных спортивных объектов, а до их возведения предложили создать на базе строящейся школы спорткомплекс, открытый для посещения всем жителям микрорайона.

Участники заседания обсудили реализацию программы расселения аварийного жилья в регионе. Госпрограмма прекращает действие в 2017 году. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что необходимо добиться продления программы.

— Главный вопрос, стоящий сегодня перед органами власти, заключается в том, будет ли сформирована аналогичная федеральная программа расселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. В Воронежской области таких зданий уже около 50, — сказал Владимир Нетесов.

Воронежская область входит в десятку лучших субъектов РФ по переселению граждан из аварийного жилья. Региональная программа расселения на 2013 — 2017 годы реализуется в четыре этапа, три из которых уже выполнены. За 10 лет в Воронежской области переселили более 13,3 тыс. человек.

Контекст

В 2016 году по программе расселения ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили 1687 воронежцев. В программу расселения попали 57 аварийных домов.

На реализацию программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда в 2016 году выделили 0,5 млрд руб. Аналогичную сумму власти планируют потратить на расселение в 2017 году.

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