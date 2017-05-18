Названы худшие коммунальщики Челябинска

В Челябинске составлен очередной антирейтинг управляющих компаний — также представлены недобросовестные коммунальщики из Златоуста, Миасса, Сатки и Бакала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 18 мая, коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин уже четвертый раз озвучил рейтинг худших управляющих компаний Челябинска. «Система как анти-, так и положительных рейтингов у нас формируется четвертый год и основывается на оценке потребителей — собственников жилья. смысл ее в том, чтобы граждане могли сами оценить управляющую компанию и сделать выбор — оставаться с этой организацией или нет. С 2017 года, кроме анализа работы управляющих компаний Челябинска, мы начали отслеживать и УК региона», — рассказал Вершинин.

Как отметил Анатолий Вершинин, рейтинг, в первую очередь, потребительский, потому что проводится интернет-голосование, люди оставляют много комментариев. Также есть экспертный совет, некоторые из участников которого работают анонимно.

Оценка эффективности работы УК проводится по девяти критериям: удовлетворенность собственников качеством услуг и выполненных работ; взаимодействие УК с собственниками; оценка изменений состояния жилфонда; наличие годового плана работ по содержанию и ремонту общего имущества, предложенного собственникам; предоставление полного отчета о расходовании средств жильцов, собранных на ремонт и содержание имущества; участие УК в коммунальных войнах; очистка придомовой территории; участие в процедуре лицензионного контроля; отказ от обслуживания домов высокой степени износа.

«Среди критериев хочется отметить взаимодействие УК с собственниками при планировании ремонта. Недавно был пример, когда управляющая компания опубликовала ответ, что план работ на год согласован с советом дома, однако оказалось, что таковой вообще не избран. Последнее время обязательным стал критерий — наличие отчета о расходовании средств. Часто мы сталкиваемся, с тем, что отчетность несет формальный характер. Проблема участия в “коммунальных войнах” сегодня назрела для областного центра и территорий. Большое внимание уделяется борьбе с оледенением, очистке кровли и чердаков», — рассказал Вершинин.

Коммунальный омбудсмен и сами представители управляющих компаний отметили необходимость разукрупнения некоторых компаний, которые «просто не в состоянии обслуживать взятые под свою опеку дома». Так, руководитель ООО УК «ТЕХКОМ», считает, что организации должна иметь под своим управлением не более 200 домов.