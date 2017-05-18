Темпы ремонта Деревянного моста возмутили главу региона

План предписывает в скором времени закрыть и единственный удобный пешеходный путь. Власти города высказали идею построить на остров Октябрьский понтонный мост. Решение обсудили на совместном совещании с региональным правительством.

Мост Деревянный закрыт почти неделю. Здесь до сих пор снимают асфальт. Работают в одну смену. По словам подрядчика, все из-за режима тишины, таков запрет Рыбнадзора. По тротуарам идут пешеходы. По первоначальному плану, проход разрешен до 20 июня. Жители острова задали вопрос «что дальше», и в администрацию посыпались жалобы. Поручение наладить связь городским властям дал глава региона. Ставшие «дорогой жизни» съезды со Второй эстакады подходят для машин, но не для пешеходов, приходится идти далеко в обход. Городские власти задумались о понтоне рядом с мостом, на месте обсуждают идею с главой региона. И отказываются от нее. Внести коррективы в имеющийся проект реконструкции Деревянного моста оказалось легче.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Надо изменить технологически, не конструктивно, тот проект, который существует, не сваи забивать, а листом, это возможно. Немного увеличит, конечно, сроки, но это облегчит пешую доступность.

Деревянный мост должен быть готов зимой. Решено оставить тротуары открытыми на весь период ремонта. Глава региона дает еще одно поручение: не затягивать процесс здесь и быстрее открыть Высокий мост.

За полтора часа, пока шло совещание, на Острове появился всего один автобус. Большой транспорт отменили из-за ремонта, на маршрутках нет льгот, четкого расписания тоже нет, в итоге они не загружены. На пробу пустили ПАЗик. Обещали повесить расписание на остановках. Если маршрут будет пользоваться спросом, его оставят. Ставшие единственным путем на материк съезды со Второй эстакады тоже изменятся.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Я сам проехал несколько раз, выезжаешь, конец географии, куда поворачивать непонятно, без смекалки не разберешься.

Удивившись тому, что это не было сделано раньше, Антон Алиханов дает третье поручение. Установить знаки у Солнечного бульвара и настелить бетонные плиты, чтобы путь домой для 7 тысяч жителей района не превращался в гонку по бездорожью. Улицы должны разровнять до понедельника.