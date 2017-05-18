Генпрокуратура приструнила недобросовестного застройщика: 60 семей смогут получить жилье в Ратомке

«Группа лиц, представляющая коммерческие предприятия, незаконно, с получением от государства льгот и преференций во время реализации инвестиционного проекта в агрогородке Ратомка Минского района вместо застройки квартала усадебного типа построила 10 многоквартирных жилых домов средней этажности», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Предприятие-застройщик не имело собственных финансовых средств и нарушило запрет законодательства на заключение с гражданами предварительных договоров купли-продажи жилья. Компания неправомерно аккумулировала для строительства около Br8 млн. Противоправные действия позволили уклониться и от обязательных платежей в бюджет государства.

Кроме того, значительное количество домов было возведено в санитарно-защитной зоне железной дороги с недопустимым уровнем вредного воздействия. «Миноблисполком и предприятие-застройщик во исполнение требований Генеральной прокуратуры обеспечили санитарное благополучие будущих жильцов. В частности, воздвигнут шумозащитный экран, проведены иные технические мероприятия по снижению вредного воздействия. Указанные меры позволили принять дома в эксплуатацию и предоставить гражданам возможность безопасного проживания», — отметили в Генпрокуратуре.

Застройщик, по постановлению Генпрокуратуры, возместил государству потери в сумме около $600 тыс. В государственный жилищный фонд передано более 3,5 тыс. кв.м жилья.

Законодательство защищает граждан в вопросах долевого участия в строительстве, особенно с привлечением заемных средств. Однако недостаточная правовая осведомленность людей позволяет недобросовестным застройщикам обманывать покупателей, которые могут лишиться жилья и внесенных денег. Благодаря усилиям Генпрокуратуры и Минского облисполкома вложившие свои сбережения в строительство квартир граждане получили право на жилье, более 60 семей смогут улучшить жилищные условия.