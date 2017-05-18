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13:29 (мск), источник: Sputnik.by

Бизнесу навстречу: Мингорисполком снизил тарифы на воду для юрлиц и ИП

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Минский городской исполнительный комитет решением № 1365 снизил тарифы на услуги водоснабжения и канализации для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих нежилые помещения.

Источник: Sputnik.by

Документ опубликован в четверг на Национальном портале правовой информации и вступит в силу с 19 мая.

Как следует из решения, теперь один кубометр питьевой воды для этих категорий пользователей будет стоить 1,59 рубля (на 11 копеек дешевле), тариф на техническую воду составит 43 копейки, что почти в два раза меньше, чем было ранее.

Тариф на услуги водоотведения снижен на 3 копейки и с 19 мая будет составлять 83 копейки за кубометр.

В последний раз тарифы на водоснабжение и канализацию для юрлиц и ИП менялись в конце сентября 2016 года, тогда они были повышены.

Как ранее сообщали на предприятии Минскводоканал, тарифы на услуги водоснабжения и канализации для граждан в течение года менять не планируется, однако для бизнеса они будут снижены.

Белорусские коммунальщики рассчитывают, в рамках постепенного отказа от перекрестного субсидирования, к концу 2018 года выйти на единые тарифы на эти услуги для всех категорий плательщиков — и граждан, и юрлиц.

Перекрестное субсидирование в ЖКХ является одной из проблем, за которые международные финансовые институты, в том числе МВФ, постоянно критикуют белорусские власти.

В последнем послании парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко вновь высказался против резкого роста тарифов на ЖКУ и транспорт, подчеркнув, что выполнение этого требования МВФ должно непременно сопровождаться ростом зарплат и созданием сильной системы господдержки уязвимых категорий населения.

Лукашенко также подчеркнул, что у системы ЖКХ есть мощные резервы для снижения издержек, и их надо использовать в полной мере, а не решать свои финансовые проблемы только за счет повышения тарифов.

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