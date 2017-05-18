Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
5 полезных эффектов сквернословия
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
ФСБ получила право изымать земли: кого это коснется
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
На Украине предрекают массовое уклонение от призыва в ВСУ – СМИ
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
13:50 (мск), источник: ТАСС

Mail.Ru попала в сотню самых инновационных растущих компаний мира по версии Forbes

Холдинг, занявший 97-е место, стал единственным российским представителем в данном рейтинге, отметил гендиректор Mail.Ru в РФ Борис Добродеев.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group вошла в рейтинг 100 самых инновационных растущих компаний мира, который ежегодно публикует американский журнал Forbes. Как сообщается в пресс-релизе компании, холдинг стал единственным российским представителем в данном рейтинге, заняв в нем 97-е место.

Читайте также
Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр

«Для нас важен факт вхождения в этот рейтинг. Это оценка многолетней работы по развитию наших сервисов и продуктов, которыми пользуются миллионы людей в мире, а также нашей активности в области M&A IT-проектов. Приятно, что российские компании становятся заметны на глобальном рынке современных технологий», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Mail.Ru в РФ Бориса Добродеева.

Отмечается, что в рейтинге участвуют компании c рыночной стоимостью от $2 до $10 млрд, раскрывающие свои финансовые показатели в течение последних пяти лет. Первое место рейтинга занял британский сайт для поиска недвижимости Rightmove.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь