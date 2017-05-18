Mail.Ru попала в сотню самых инновационных растущих компаний мира по версии Forbes

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group вошла в рейтинг 100 самых инновационных растущих компаний мира, который ежегодно публикует американский журнал Forbes. Как сообщается в пресс-релизе компании, холдинг стал единственным российским представителем в данном рейтинге, заняв в нем 97-е место.

«Для нас важен факт вхождения в этот рейтинг. Это оценка многолетней работы по развитию наших сервисов и продуктов, которыми пользуются миллионы людей в мире, а также нашей активности в области M&A IT-проектов. Приятно, что российские компании становятся заметны на глобальном рынке современных технологий», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Mail.Ru в РФ Бориса Добродеева.

Отмечается, что в рейтинге участвуют компании c рыночной стоимостью от $2 до $10 млрд, раскрывающие свои финансовые показатели в течение последних пяти лет. Первое место рейтинга занял британский сайт для поиска недвижимости Rightmove.