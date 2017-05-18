«Укрзализныця» опровергла данные о прекращении сообщения с РФ

Ранее в четверг Рен-ТВ сообщило, что Украина якобы отменяет с 1 июля железнодорожное сообщение с Россией: почти все составы перестанут ходить в РФ, однако множество поездов направится в страны ЕС.

«Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах.