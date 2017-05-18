Силуанов: резервный фонд в 2017 году истратят полностью

В соответствии с бюджетом Резервный фонд будет истрачен. Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния, это в бюджете прописано.
Антон СилуановГлава Минфина РФ
По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.
«Тем не менее мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году», — отметил он.
При этом министр добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 миллиардов рублей.