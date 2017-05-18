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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов: резервный фонд в 2017 году истратят полностью

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью, Минфин начнет использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"
В соответствии с бюджетом Резервный фонд будет истрачен. Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния, это в бюджете прописано.
Антон Силуанов
Глава Минфина РФ
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По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.

«Тем не менее мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году», — отметил он.

При этом министр добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 миллиардов рублей.

Комментарии
5
Abdul
Воровать так воровать, Сусанин знает куда идет
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лайт
главное до выборов дотянуть, а там будь что будет
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Василий Фесин
Похоже ,можем проснуться, а кремль то пустой-сбежалиС...Так много хочется написать ,но банят...
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