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13:58 (мск), источник: 112.ua

«Укроборонпром» показал видео испытаний «летающих» танков для десантников

ГК «Укроборонпром» презентовал партию основных боевых танков Т-80 для ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Источник: 112.ua

Силами ГП «Харьковский бронетанковый завод» за короткий срок был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огня, повышение защиты машины и другие работы.

«По результату ремонта, каждый танк прошел приемо-сдаточные испытания на полигоне, во время которого были проверены все системы танка, включая выполнение стрельб и пробег на 100 километров в специальном танкодроме», — добавили в пресс-службе.

На видео зафиксирована проверка точности огня из 125-мм пушки, сила выстрела которого выкорчевала столб, а также ходовые испытания, в том числе преодоление специальной горки.

Отметим, что в войсках этот танк называют «летучим» так как он разгоняется до 70 км/ч.

Кроме того, в концерне отметили, что Воздушно-десантные войска начали получать танки, которые никогда не стояли на вооружении этого рода войск, в 2015 году. Благодаря этому удалось значительно повысить огневую мощь десантников.

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