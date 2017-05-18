«Укроборонпром» показал видео испытаний «летающих» танков для десантников
ГК «Укроборонпром» презентовал партию основных боевых танков Т-80 для ВДВ. Об этом сообщает
ГК «Укроборонпром» презентовал партию основных боевых танков Т-80 для ВДВ. Об этом сообщает
Силами ГП «Харьковский бронетанковый завод» за короткий срок был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огня, повышение защиты машины и другие работы.
«По результату ремонта, каждый танк прошел
На видео зафиксирована проверка точности огня из 125-мм пушки, сила выстрела которого выкорчевала столб, а также ходовые испытания, в том числе преодоление специальной горки.
Отметим, что в войсках этот танк называют «летучим» так как он разгоняется до 70 км/ч.
Кроме того, в концерне отметили, что