«Укроборонпром» показал видео испытаний «летающих» танков для десантников

Силами ГП «Харьковский бронетанковый завод» за короткий срок был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огня, повышение защиты машины и другие работы.

«По результату ремонта, каждый танк прошел приемо-сдаточные испытания на полигоне, во время которого были проверены все системы танка, включая выполнение стрельб и пробег на 100 километров в специальном танкодроме», — добавили в пресс-службе.

На видео зафиксирована проверка точности огня из 125-мм пушки, сила выстрела которого выкорчевала столб, а также ходовые испытания, в том числе преодоление специальной горки.

Отметим, что в войсках этот танк называют «летучим» так как он разгоняется до 70 км/ч.