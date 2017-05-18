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14:00 (мск), источник: УНИАН

В Киеве насчитали почти 2 тысячи миллионеров — самому младшему исполнился 1 год

С начала 2017 года в Киеве подали декларации почти 2 тысяч лиц, которые получили доход более 1 млн грн.

Источник: УНИАН

Об этом сообщила руководитель Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

«Что касается столичных миллионеров, почти 2 тыс. лиц, которые получили доход свыше 1 млн грн, подали декларации о доходах. В своих декларациях они задекларировали 12,7 млрд грн, из которых к уплате в бюджет согласован почти 0,5 млрд грн НДФЛ и свыше 48 млн грн военного сбора», — рассказала она.

По данным ГФС, самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Шевченковского района столицы, который задекларировал свыше 58 млн грн от продажи недвижимости.

Родители самого молодого миллионера — жителя Оболони, которому исполнился 1 год, — отметили в декларации наследство малыша на сумму 1 млн грн. Наибольшая сумма задекларированного дохода зафиксирована в Шевченковском районе Киева — 330,7 млн грн.

По словам Демченко, в целом в этом году количество поданных деклараций намного меньше, а вот суммы, которые подлежат уплате в бюджет, больше. Всего киевлянами подано 18 тысяч деклараций с общей суммой задекларированных доходов 15 млрд 117 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в ходе декларационной кампании о своих доходах отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает прошлогодний показатель.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору — 226,5 млн грн.

Количество миллионеров в Украине в прошлом году сократилось на 25% по сравнению с 2015 годом, в то время как их суммарный доход вырос на 13%.

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