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14:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Градсовет одобрил строительство Дворца дзюдо в Академическом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга на заседании 18 мая утвердил проект строительства многофункционального комплекса «Дворец дзюдо» в Академическом микрорайоне.

Источник: Reuters

Члены Градсовета приняли проект к реализации с поправкой, что интеграцию Дворца с окружающими общественными пространствами продумают более тщательно. Строительство объекта будут финансировать федеральный и областной бюджеты.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, трехэтажное здание планируется разместить в планировочном квартале № 44 микрорайона напротив нового комплекса Уральского государственного медицинского университета на улице Чкалова.

Дворец будет выдержан в стиле японской традиционной архитектуры, перед его центральным фасадом разместятся символические ворота тории и фонтан. Согласно проекту, задний фасад здания будет выходить в парк, возвышаясь над его поверхностью на один этаж за счет перепада уровня ландшафта.

На первом этаже разместятся паркинг и входная группа, на втором — зал соревнований, тренировочный зал, тренерские, раздевалки. На третьем будет оборудован тренажерный зал и вход на зрительские трибуны. Для зрителей предусмотрено 1631 стационарное место, 880 мест на раздвижных трибунах. Дворец сможет принимать соревнования уровня чемпионата Европы.

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