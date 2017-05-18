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15:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Россельхознадзор запретил экспорт птицы из Ростовской области

Россельхознадзор запретил экспорт птицы с территории Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно размещенному на сайте ведомства указанию от 15 мая, с территорий Ростовской, а также Астраханской и Московской областей, Калмыкии, Кубани и Чечни запрещен экспорт живой домашней птицы, а также ее генетического материала, инкубационного яйца и птицепродукции, не прошедшей термической обработки, достаточной для инактивации вируса птичьего гриппа.

В документе поясняется, что ограничения ведены с целью сохранения статуса Российской Федерации как страны, свободной от гриппа птиц, и для исключения возможности распространения вируса гриппа птиц на территорию соседних регионов.

Напомним, в апреле 2017 года в Ростовской области зарегистрированы четыре очага гриппа птиц на предприятиях Октябрьского района.

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