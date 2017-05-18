Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
14:36 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Евро подорожал до максимума за 105 дней

Ростом курсов евро и доллара при падении российского рубля завершились торги 18 мая на белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Стоимость евро увеличилась на 0,82% или 1,7 копейки до 2,0788 белорусского рубля. Это максимальный за последние 105 дней уровень. Евро дорожает уже четвёртый день подряд. За это время он стал тяжелее на 4,41 копейки.

Доллар вырос в цене на 0,52% или 0,97 копейки до 1,868 белорусского рубля.

Сотня российских рублей потеряла 0,83% или 2,73 копейки до 3,2485 белорусского рубля. Это минимальный уровень за 8 дней.

Значение корзины валют уменьшилось на 0,08%.

Напомним, на торгах в среду, 17 мая, также подешевел российский рубль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
57.4683   +0.73
$
Доллар США ММВБ
58.0825   +1.00
Евро ЦБ
63.9967   +1.04
Евро ММВБ
64.6275   +0.95
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Песков отреагировал на назначение в США спецпрокурора по России
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь