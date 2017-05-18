Евро подорожал до максимума за 105 дней

Стоимость евро увеличилась на 0,82% или 1,7 копейки до 2,0788 белорусского рубля. Это максимальный за последние 105 дней уровень. Евро дорожает уже четвёртый день подряд. За это время он стал тяжелее на 4,41 копейки.

Доллар вырос в цене на 0,52% или 0,97 копейки до 1,868 белорусского рубля.

Сотня российских рублей потеряла 0,83% или 2,73 копейки до 3,2485 белорусского рубля. Это минимальный уровень за 8 дней.

Значение корзины валют уменьшилось на 0,08%.

Напомним, на торгах в среду, 17 мая, также подешевел российский рубль.