Как работают финансовые пирамиды, рассказали в ДГД Астаны

В ДГД отмечают, на фоне сложившейся ситуации с инвестиционным рынком, вызванной падением курса нацвалюты, а также различного рода негативными экономическими факторами, на территории Казахстана наблюдается активизация деятельности различного рода финансовых и инвестиционных пирамид, сулящих их вкладчикам сверхприбыль.

«Организаторы финансовых пирамид, пользуясь юридической и экономической неграмотностью граждан, обманным путем завладевают денежными средствами последних под видом инвестиций в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты, такие как криптовалюта и различного рода мобильные приложения», — считают в ведомстве.

Отмечается, что привлеченные от населения деньги фактически не расходуются на обеспечение принятых на себя обязательств, а распределяются между организаторами пирамиды, как правило, путем их вывода за пределы страны на счета различного рода иностранных компаний. При этом лишь незначительная часть денег идет на покрытие выплат новым вкладчикам.

«Ключевым аспектом в деятельности финансовых пирамид являются агрессивные рекламные акции, навязывающие вступление в такие компании, заключающиеся в обещании новым вкладчикам высокого дохода в короткие сроки, который в реальности не сможет обеспечить не один из имеющихся финансовых институтов», — отметили в столичном департаменте госдоходов.

По официальным данным, в некоторых случаях финансовые пирамиды создаются под видом так называемых потребительских кооперативов, пайщики которых при внесении определенной платы якобы становятся владельцами жилья согласно ранее установленной очереди. Однако вкладчикам, как правило, предлагается жилье, которым организаторы пирамиды распоряжаться не вправе, либо фактически несуществующее жилье.

«Службой экономических расследований по Астане проводится досудебное расследование по ряду уголовных дел в отношении таких потребительских кооперативов по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей. В этой связи департамент призывает граждан воздержаться от сомнительных инвестиций в компании, обещающие сверхприбыль в максимально короткие сроки», — говорится в распространенной информации.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о начатом уголовном разбирательстве в отношении руководителей Questra Holdings Inc. МВД дано указание создать следственную группу для организации расследования по всей стране.