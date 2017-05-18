Зарплаты сотрудникам будут устанавливаться с учетом их квалификации

Документ предусматривает, чтобы дифференциация заработной платы по категориям работников, от неквалифицированных рабочих до руководящего персонала, была не менее 1 — 2 гарантированных минимальных заработных плат.

Ранее правительство установило гарантированную минимальную зарплату в размере 2 380 леев. Таким образом, в соответствии с решением правительства, неквалифицированные работники получат, по меньшей мере, гарантированную минимальную зарплату, рабочие со средней квалификацией — 1,20% от гарантированной минимальной зарплаты, рабочие с высшей квалификацией — 1,4%, специалисты — 1,50% и руководящий персонал — две гарантированные минимальные зарплаты.

Размер гарантированной минимальной зарплаты в реальном секторе не включает дополнительную зарплату (бонусы, добавки, текущие премии), и другие поощрительные выплаты или компенсации.

Решение вступит в силу с момента его опубликования в «Monitorul Oficial» (Официальном Мониторе).