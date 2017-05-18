Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
5 полезных эффектов сквернословия
Для квартир без счетчиков рассмотрят снижение тарифов ЖКХ
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
15:24 (мск), источник: NewsKo

В Пермский край запретили ввозить птицу, яйца и корма из Татарстана

В Пермском крае до 15 ноября 2017 года введён запрет на ввоз мяса и живой птицы, а также яиц, растительных кормов из Татарстана, пишет ТАСС со ссылкой на госветинспекцию Пермского края.

Источник: Reuters

Кроме Пермского края, запрет ещё введён в Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях ПФО.

В государственной ветеринарной инспекции Пермского края пояснили, что для того, чтобы болезнь не распространилась, необходимо ограничить не только ввоз птиц всех видов, но и продуктов животного и растительного происхождения, кормов и инвентаря.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была выявлена на птицекомплексе Татарстана «Лаишевский», где с с 3 по 8 мая погибло около 5 тыс. голов, оставшиеся 447,8 тыс. голов будут уничтожены.

Росветинспекция напоминает сельхозпроизводителям о необходимости застраховать поголовье и запастись необходимыми дезинфицирующими средствами. Позже управление ветеринарии кабмина Татарстана выявило новые очаги заболевания — на ферме и в частных подворьях в Нурлатском, Рыбо-Слободском, Ютазинском районах и Казани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Обманутых дольщиков пригласили к столу
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Песков отреагировал на назначение в США спецпрокурора по России
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь