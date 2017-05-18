В Пермский край запретили ввозить птицу, яйца и корма из Татарстана

Кроме Пермского края, запрет ещё введён в Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях ПФО.

В государственной ветеринарной инспекции Пермского края пояснили, что для того, чтобы болезнь не распространилась, необходимо ограничить не только ввоз птиц всех видов, но и продуктов животного и растительного происхождения, кормов и инвентаря.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была выявлена на птицекомплексе Татарстана «Лаишевский», где с с 3 по 8 мая погибло около 5 тыс. голов, оставшиеся 447,8 тыс. голов будут уничтожены.