МНС не исключает снижения ставки НДС в ближайшие три года

В Беларуси НДС является одним из главных оборотных налогов, он обеспечивает примерно треть налоговых поступлений в доходную часть бюджета.

На 2017 год ставка НДС установлена в размере 20%. Между тем, ранее белорусские чиновники заявляли, что ставка НДС в Беларуси должна соответствовать ставкам в других странах ЕАЭС, чтобы бизнес имел равные условия хозяйствования.

«Мы ищем резервы для снижения ставки. Возможно, это произойдет за счет того, что будет отменен льготный НДС для некоторых групп товаров», — заявила Селицкая в ходе семинара «Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь», который прошел в четверг в белорусском парламенте.

Отвечая на вопросы парламентариев, замминистра заметила, что до конца 2017 года планируется отказаться от льготы по НДС для продуктов растениеводства (по этой группе НДС составляет 10%).