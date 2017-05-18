Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
ФСБ получила право изымать земли: кого это коснется
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
15:28 (мск), источник: Капитал

Счета компании «Яндекс. Украина» заблокированы, — СМИ

Компания «Яндекс» проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Источник: Капитал

«Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров», — отметили в «Яндекс. Украина».

Читайте также
На Порошенко подали в суд из-за блокирования российских соцсетей и сайтов

В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в «Яндексе» отметили, что «быстро решить проблему не получается», хотя компания продолжает искать «легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества», чтобы оплатить счета.

16 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций против физических и юридических лиц из России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Арбузов хочет вернуться в Украину
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Песков отреагировал на назначение в США спецпрокурора по России
Умер музыкант Крис Корнелл
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь