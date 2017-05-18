Счета компании «Яндекс. Украина» заблокированы, — СМИ

«Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров», — отметили в «Яндекс. Украина».

На Порошенко подали в суд из-за блокирования российских соцсетей и сайтов

В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в «Яндексе» отметили, что «быстро решить проблему не получается», хотя компания продолжает искать «легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества», чтобы оплатить счета.

16 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций против физических и юридических лиц из России.