Счета компании «Яндекс. Украина» заблокированы, — СМИ
Компания «Яндекс» проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Компания «Яндекс» проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
«Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров», — отметили в «Яндекс. Украина».
В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
При этом в «Яндексе» отметили, что «быстро решить проблему не получается», хотя компания продолжает искать «легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества», чтобы оплатить счета.
16 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций против физических и юридических лиц из России.