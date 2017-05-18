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15:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Градсовет Екатеринбурга нашел альтернативную площадку для Храма-на-воде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Члены архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга на заседании 18 мая рассмотрели альтернативную площадку для строительства храма Святой великомученицы Екатерины, известно также как Храм-на-воде.

Обсуждение состоялось после основного заседания экспертного сообщества.

«Как следует из презентационных материалов, храм предлагается разместить на суше рядом с ККТ “Космос”. По словам председателя градсовета Михаила Вяткина, речь идет о площадке, на которой корпорация “Атомстройкомплекс” планировала строить гостиницу. Он уточнил, что в районе этой площадки также рассматривается вариант размещения свердловской филармонии. Узнать подробности и статус площадки не удалось — поняв, что в зале остались журналисты, члены градсовета попросили корреспондентов покинуть помещение», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее архитекторы предлагали при строительстве храма на время осушить часть акватории Городского пруда, огородив ее металлическими конструкциями.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», идею строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда на насыпном острове утвердили на архитектурно-градостроительном совете при губернаторе Свердловской области в сентябре 2016 года.

Проект вызвал широкую полемику среди жителей уралской столицы. Выступающие против его возведения горожане создали «Комитет Городского пруда». Активисты провели несколько акций против застройки акватории и даже подали заявку о признании пруда памятником истории и культуры.

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