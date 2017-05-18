Градсовет Екатеринбурга нашел альтернативную площадку для Храма-на-воде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Члены
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Члены
Обсуждение состоялось после основного заседания экспертного сообщества.
«Как следует из презентационных материалов, храм предлагается разместить на суше рядом с ККТ “Космос”. По словам председателя градсовета Михаила Вяткина, речь идет о площадке, на которой корпорация “Атомстройкомплекс” планировала строить гостиницу. Он уточнил, что в районе этой площадки также рассматривается вариант размещения свердловской филармонии. Узнать подробности и статус площадки не удалось — поняв, что в зале остались журналисты, члены градсовета попросили корреспондентов покинуть помещение», — пишет газета «Коммерсантъ».
Напоминаем, ранее архитекторы предлагали при строительстве храма на время осушить часть акватории Городского пруда, огородив ее металлическими конструкциями.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», идею строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда на насыпном острове утвердили на
Проект вызвал широкую полемику среди жителей уралской столицы. Выступающие против его возведения горожане создали «Комитет Городского пруда». Активисты провели несколько акций против застройки акватории и даже подали заявку о признании пруда памятником истории и культуры.