«Укрзализныця» установит на вокзалах терминалы для продажи билетов, — Бальчун

«Мы улучшаем стандарты обслуживания пассажиров, будем использовать электронные каналы продаж билетов. В ближайшие недели они заработают на центральном вокзале в Киеве. В дальнейшем такие терминалы будут установлены и на других вокзалах страны» , — сказал председатель «Укрзализныци» Войцех Бальчун, сообщает сайт компании.

Также он сообщил, что вскоре приложение для покупки билетов на поезда онлайн станет доступным и на операционной системе iОЅ.