«Социальный» вице-мэр Челябинска оказался втрое богаче «дорожного»
Заработав 5,6 миллиона.
Заработав 5,6 миллиона.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев заработал в 2016 году 5,4 миллиона рублей. Такие данные 18 мая появились на официальном сайте горадминистрации.
Согласно декларации о доходах, у градоначальника есть две квартиры на 158,5 и 102,3 «квадратов», Toyota Land Cruiser и Land Rover Range Rover, гараж и нежилое помещение площадью 70,7 квадратных метра.
По доходам Тефтелева обошел его заместитель по социальному развитию Игорь Лопаткин, получивший за год 5,6 миллиона рублей.
Замглавы по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов заработал 4,9 миллиона рублей. Следом идет первый заместитель главы Наталья Котова (3,4 миллиона), а Юрий Параничев в аналогичной должности пополнил семейный бюджет на 2,7 миллиона.