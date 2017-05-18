Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Для квартир без счетчиков рассмотрят снижение тарифов ЖКХ
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
16:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Социальный» вице-мэр Челябинска оказался втрое богаче «дорожного»

Заработав 5,6 миллиона.

Источник: УралИнформБюро

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заработал в 2016 году 5,4 миллиона рублей. Такие данные 18 мая появились на официальном сайте горадминистрации.

Согласно декларации о доходах, у градоначальника есть две квартиры на 158,5 и 102,3 «квадратов», Toyota Land Cruiser и Land Rover Range Rover, гараж и нежилое помещение площадью 70,7 квадратных метра.

По доходам Тефтелева обошел его заместитель по социальному развитию Игорь Лопаткин, получивший за год 5,6 миллиона рублей.

Замглавы по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов заработал 4,9 миллиона рублей. Следом идет первый заместитель главы Наталья Котова (3,4 миллиона), а Юрий Параничев в аналогичной должности пополнил семейный бюджет на 2,7 миллиона.

Вице-мэры Владимир Слободской (по вопросам градостроительства) и Елена Мурзина (по экономике и финансам) получили по 2 миллиона. Меньше всех заработал замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников — 1,8 миллиона рублей. Руководитель аппарата горадминистрации Евгений Шинин заработал 1,9 миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Екатеринбург рискует утонуть в заброшенных карьерах
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Фетисов: В игре сборной России видны элементы «красной машины»
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Анна Михалкова показала подросшую дочь Актриса рассказала о странной привычке 3-летней Лидочки.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь