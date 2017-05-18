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16:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубанскую птицепродукцию временно запретили экспортировать

КРАСНОДАР, 18 мая, ФедералПресс. Россельхознадзор на время запретил экспортировать кубанскую птицепродукцию. Данное указание было размещено 15 мая на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Помимо Кубани, экспорт запрещен из пяти регионов России: Республика Калмыкия, Московская, Астраханская, Ростовская области и Чеченская республика.

Причиной запрета Россельхознадзор называет исключение возможности распространение вируса птичьего гриппа в соседних регионах.

«Запрещается экспорт живой домашней птицы, инкубационного яйца домашней птицы, генетического материала домашней птицы, и птицепродукции, не прошедшей термическую обработку, достаточной для инактивации вирусов гриппа птиц», — сказано в документе.

«ФедералПресс» напоминает, что Китай инициирует снятие запрета на ввоз мяса из России.

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