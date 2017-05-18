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16:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дольщики дома 201 на Ленинском проспекте попросили помощи у мэрии Воронежа

Власти города попытаются урегулировать конфликт местных жителей и застройщика.

Инициативная группа дольщиков недостроенного дома № 201 на Ленинском проспекте побывала на приеме у вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству Вадима Кстенина в среду, 17 мая. Поводом для визита стало приостановление строительства многоэтажки. Дольщики опасаются, что деньги, которые они вложили в недвижимость от строительной компании «Новый квартал», пропадут.

По словам активистов, вице-мэр заверил их, что власти города не допустят обмана дольщиков на Ленинском проспекте, 201. Администрация также попытается урегулировать конфликт между застройщиком и местными жителями, несколько лет активно выступающими против строительства.

Для этого на пятницу, 19 мая, власти назначили собрание, где застройщик представит жителям соседних домов план благоустройства территории. Вадим Кстенин сообщил, что если план устроит жителей близлежащих домов, строительство многоквартирного дома возобновится. Если жители выскажутся против, администрация рассмотрит вопрос о компенсации средств дольщикам.

Контекст

Строительная компания «Новый квартал» начала возведение жилого дома на Ленинском проспекте, 201 в 2015 году. Прежде на этом участке запускали строительство спорткомплекса, но проект не реализовали. Недовольные возведением многоэтажки жители близлежащих домов вышли на массовый митинг в январе 2016 года.

Областное управление архитектуры и градостроительства провело внеплановую проверку стройки в октябре 2016 года. Ведомство вынесло мэру Александру Гусеву предписание об устранении нарушений градостроительного кодекса в отношении строящегося объекта. Возведение дома приостановили по инициативе губернатора Алексея Гордеева в апреле 2017 года.

СК РФ по Воронежской области сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 2 мая 2017 года. По версии следствия, «неустановленные сотрудники администрации Воронежа и неустановленные лица» перевели из муниципальной собственности в частную (ООО «Новый квартал») строящийся дом на Ленинском проспекте и участок земли. Доследственная проверка регионального СК показала, что передача земли прошла незаконно. Ущерб бюджету города от мошеннических действий составил 20 млн рублей.

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