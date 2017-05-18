На подготовку к саммиту ШОС в Челябинске планируется выделить 9 млрд рублей из областного бюджета

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Средства направят на развитие городской инфраструктуры, благоустройство, улучшение экологической обстановки в городе. Так, бюджетные деньги пойдут на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории в объеме 436,7 млн руб., реконструкцию автомобильной развязки от ул. Братьев Кашириных — ул. Береговой — набережной реки Миасс в объеме 1,7 млн руб., 7 млн руб., рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе, в объеме 399,9 млн руб.

Также планируется отремонтировать жилые дома и здания, находящиеся на «гостевом маршруте», расселить аварийное жилье, демонтитровать незаконно установленные рекламные конструкции, произвести капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования, провести озеленение районов Челябинска, в том числе с созданием городских лесов. На эти цели потребуется 793,3 млн руб.

В 2017 году в рамках подготовки планируется освоить 2,8 млрд руб.