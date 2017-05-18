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16:58 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе для малого бизнеса могут ввести налоговые каникулы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя предлагает обнулить налоговые ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную и патентную систему налогообложения.

Источник: РИА "Новости"

Эта норма содержится в законопроекте, который разработали в правительстве города-героя. Документ в четверг обсудили на заседании постоянной комиссии по бюджету, сообщает пресс-служба Заксобрания Севастополя. В заседании участвовали депутаты, представители правительства Севастополя, предпринимательского сообщества, налоговой службы и общественных организаций.

«Дополнительные льготы вновь создаваемым субъектам малого бизнеса, которые работают по УСН и ПСН, позволят решить многие важные вопросы. В первую очередь это создание новых рабочих мест», — считает председатель комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов.

Особое внимание участники круглого стола уделили конкретным нормам, заложенным в законе. Речь, прежде всего, шла о контроле за исполнением требований по обеспечению заработной платы.

«Ответственность должна быть взаимной. Если государство предоставляет льготы бизнесу, то бизнес должен брать на себя определенные обязательства, в частности, по обеспечению достаточного уровня легальной заработной платы для привлеченных сотрудников», — подчеркнул Аксенов.

Участники обсуждения поддержали решение о введении в регионе налоговых каникул. В течение недели депутаты должны доработать отдельные статьи законопроекта. В частности, необходимо уточнить перечень видов деятельности, для которых могут вводиться налоговые каникулы. Право на применение налоговой ставки в размере 0% действует до 2020 года, поэтому, как отметил глава бюджетной комиссии, депутаты стремятся принять законопроект как можно скорее.

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