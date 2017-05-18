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18:08 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев предложил ввести единый стандарт системы «Все включено» для кубанских отелей

Губарнатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ввести единый стандарт для гостиниц и санаториев Кубани, работающих по системе «Все включено».

Источник: ЮГА.ру

«У нас в стране должен появиться свой, российский стандарт “Все включено”. И должно быть прописано в документах, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него. Краснодарский край готов выйти на федеральный уровень с этой инициативой», — заявил глава региона.

Также по словам главы региона, сертификацию необходимо ввести и для пляжей. Сейчас из 469 пляжных территорий края только 43 прошли сертификацию.

По словам Вениамина Кондратьева, обустройство пляжей не должно влиять на их доступность для отдыхающих. В качестве примера глава региона привел Бугазскую косу в Анапе, где был оборудован шлагбаум и платный вход, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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