Кондратьев предложил ввести единый стандарт системы «Все включено» для кубанских отелей

«У нас в стране должен появиться свой, российский стандарт “Все включено”. И должно быть прописано в документах, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него. Краснодарский край готов выйти на федеральный уровень с этой инициативой», — заявил глава региона.

Также по словам главы региона, сертификацию необходимо ввести и для пляжей. Сейчас из 469 пляжных территорий края только 43 прошли сертификацию.