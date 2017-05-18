Алиханов предложил убрать промышленные производства из Прибрежного
Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного — в индустриальные парки региона.
Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного — в индустриальные парки региона.
Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного — в индустриальные парки региона. Как сообщает
По словам Антона Алиханова, предложенный вариант является альтернативой неизбежного закрытия производств за нарушение санитарных требований и экологического законодательства. Одно из предприятий посёлка может приостановить свою деятельность уже в конце мая.
«Проверки зафиксировали кратные превышения вредных веществ, по отдельным показателям — в 56 раз. Никаких других вариантов сейчас для себя с точки зрения немедленной реакции, кроме как административного приостановления деятельности предприятий, мы не видим. Одно из предприятий, если не предпримет действий, указанных в предписании прокуратуры, будет закрываться 22 мая в судебном порядке. Но у нас есть индустриальные парки — например, «Храброво» — с возможностью льготного или бесплатного подключения к инфраструктуре. Мы готовы предоставить коллегам эти площадки, для того чтобы они передислоцировали свои производства, создали нормальную
По словам главы региона, с точки зрения экономики это невыгодно: ведь вместо создания нового производства просто перевозят старое. Кроме того, в случае переезда предприятиям будут предоставлены льготные условия, чтобы они могли выстроить производство, соответствующее экологическим стандартам.
Ситуация в Прибрежном накалённая, и у бизнеса особого варианта нет. Или они вложат деньги в серьёзную систему фильтрации. Но, как показала практика, к сожалению, этого хватает ненадолго, а зачастую происходит так, что они вроде как систему поставили, только отключают её ночью, то есть нарушают закон.
Ранее правительство области выдвигало несколько требований для урегулирования ситуации в Прибрежном. В частности, предлагалось организовать единую
В марте этого года временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Александр
Если в ближайшее время не будет предпринято реальных действий по их выполнению, региональное министерство природных ресурсов и экологии обратится в природоохранную прокуратуру и суд с требованием приостановить деятельность этих предприятий в Прибрежном. Мы также воспользуемся другими законными инструментами, чтобы защитить здоровье жителей и экологию посёлка, — сообщил врио
Посёлок Прибрежный расположен на берегу Калининградского залива, рядом с Голубыми озёрами, образовавшимися на месте использованных песчаных карьеров. На территории Прибрежного действует несколько промышленных компаний, в том числе «Браво БВР» по переработке лома и отходов чёрных и цветных металлов, а также «МетУпак» по производству упаковок из лёгких металлов. После жалоб жителей на загрязнение атмосферы в посёлке был установлен газоанализатор для оценки вредных выбросов в атмосферу. Однако предприятия считают его показатели неверными. Кроме того, производственники напоминают о том, что системно занимаются на протяжении последних лет мерами по повышению экологической безопасности своего производства.
В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области заявляют о превышении нормативов предельно допустимых выбросов в воздух вредных веществ. В рамках своих
Ранее жильцы посёлка Ушаково высказали опасения, что их дома разрушатся