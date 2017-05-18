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18:52 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов предложил убрать промышленные производства из Прибрежного

Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного — в индустриальные парки региона.

Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного — в индустриальные парки региона. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с такой инициативой глава региона выступил на межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта, которая состоялась в Калининграде в четверг, 18 мая.

По словам Антона Алиханова, предложенный вариант является альтернативой неизбежного закрытия производств за нарушение санитарных требований и экологического законодательства. Одно из предприятий посёлка может приостановить свою деятельность уже в конце мая.

«Проверки зафиксировали кратные превышения вредных веществ, по отдельным показателям — в 56 раз. Никаких других вариантов сейчас для себя с точки зрения немедленной реакции, кроме как административного приостановления деятельности предприятий, мы не видим. Одно из предприятий, если не предпримет действий, указанных в предписании прокуратуры, будет закрываться 22 мая в судебном порядке. Но у нас есть индустриальные парки — например, «Храброво» — с возможностью льготного или бесплатного подключения к инфраструктуре. Мы готовы предоставить коллегам эти площадки, для того чтобы они передислоцировали свои производства, создали нормальную санитарно-защитную зону на территории, удалённой от населённых пунктов, — заявил Алиханов.

По словам главы региона, с точки зрения экономики это невыгодно: ведь вместо создания нового производства просто перевозят старое. Кроме того, в случае переезда предприятиям будут предоставлены льготные условия, чтобы они могли выстроить производство, соответствующее экологическим стандартам.

Ситуация в Прибрежном накалённая, и у бизнеса особого варианта нет. Или они вложат деньги в серьёзную систему фильтрации. Но, как показала практика, к сожалению, этого хватает ненадолго, а зачастую происходит так, что они вроде как систему поставили, только отключают её ночью, то есть нарушают закон.
Антон Алиханов

Ранее правительство области выдвигало несколько требований для урегулирования ситуации в Прибрежном. В частности, предлагалось организовать единую санитарно-защитную зону вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Кроме того, власти региона настаивали на проведении независимого комплексного аудита экологической ситуации в посёлке, а также на разработке собственниками компаний согласованной с местными жителями «дорожной карты» по решению проблемы.

В марте этого года временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Александр Шендерюк-Жидков заявлял о возможности приостановки промышленного производства в Прибрежном.

Если в ближайшее время не будет предпринято реальных действий по их выполнению, региональное министерство природных ресурсов и экологии обратится в природоохранную прокуратуру и суд с требованием приостановить деятельность этих предприятий в Прибрежном. Мы также воспользуемся другими законными инструментами, чтобы защитить здоровье жителей и экологию посёлка, — сообщил врио вице-премьера на встрече с руководителями предприятий.

Посёлок Прибрежный расположен на берегу Калининградского залива, рядом с Голубыми озёрами, образовавшимися на месте использованных песчаных карьеров. На территории Прибрежного действует несколько промышленных компаний, в том числе «Браво БВР» по переработке лома и отходов чёрных и цветных металлов, а также «МетУпак» по производству упаковок из лёгких металлов. После жалоб жителей на загрязнение атмосферы в посёлке был установлен газоанализатор для оценки вредных выбросов в атмосферу. Однако предприятия считают его показатели неверными. Кроме того, производственники напоминают о том, что системно занимаются на протяжении последних лет мерами по повышению экологической безопасности своего производства.

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области заявляют о превышении нормативов предельно допустимых выбросов в воздух вредных веществ. В рамках своих контрольно-надзорных полномочий ведомство продолжает производить мониторинг ситуации в посёлке Прибрежном: контролировать выбросы, фиксировать нарушения.

Ранее жильцы посёлка Ушаково высказали опасения, что их дома разрушатся из-за разработки карьеров. Песок, добываемый из карьеров поблизости, тоннами увозят на стройки.

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