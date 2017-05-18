Алиханов предложил убрать промышленные производства из Прибрежного

Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного — в индустриальные парки региона. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с такой инициативой глава региона выступил на межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта, которая состоялась в Калининграде в четверг, 18 мая.

По словам Антона Алиханова, предложенный вариант является альтернативой неизбежного закрытия производств за нарушение санитарных требований и экологического законодательства. Одно из предприятий посёлка может приостановить свою деятельность уже в конце мая.

«Проверки зафиксировали кратные превышения вредных веществ, по отдельным показателям — в 56 раз. Никаких других вариантов сейчас для себя с точки зрения немедленной реакции, кроме как административного приостановления деятельности предприятий, мы не видим. Одно из предприятий, если не предпримет действий, указанных в предписании прокуратуры, будет закрываться 22 мая в судебном порядке. Но у нас есть индустриальные парки — например, «Храброво» — с возможностью льготного или бесплатного подключения к инфраструктуре. Мы готовы предоставить коллегам эти площадки, для того чтобы они передислоцировали свои производства, создали нормальную санитарно-защитную зону на территории, удалённой от населённых пунктов, — заявил Алиханов.

По словам главы региона, с точки зрения экономики это невыгодно: ведь вместо создания нового производства просто перевозят старое. Кроме того, в случае переезда предприятиям будут предоставлены льготные условия, чтобы они могли выстроить производство, соответствующее экологическим стандартам.