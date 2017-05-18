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22:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на зарплаты бюджетникам выделили 3,9 млрд рублей

Зарплата повысится у 142 тысяч работников.

Правительство Башкирии одобрило проект я о повышении заработной платы бюджетникам в 2017 году: для его осуществления выделили порядка 3,9 млрд рублей.

Большая часть средств — а это около 1,8 млрд рублей полагается работникам образования, между трудящимися в сфере культуры и искусства разделят 1,2 млрд рублей, на оплату работы врачей выделили 751 млн рублей. Таким образом, заработная плата должна вырасти у 142 тысяч бюджетников.

Отмечается, что проект принят по поручению главы региона Рустэма Хамитова в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года.

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