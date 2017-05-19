Воронежским бизнесменам показали, как получать кредиты и льготы

Ее идея, в том, чтобы инвестиционные проекты финансировались с использованием мер господдержки. Оргкомитет конкурса берет на себя самое трудное — от подготовки пакета документов до непосредственно общения с банками. Сейчас финансовые структуры к новым проектам относятся с недоверием, премия как раз призвана доказывать их перспективность.

В ее рамках бизнес-идеи в нашей стране отбирают уже шестой год. Этой весной оргкомитет рассмотрит около 1,5 тысяч заявок. Воронежская область присоединилась к конкурсу только в 2014 и пока представила лишь 2 проекта. По одному из них инвестиционное соглашение уже подписано. Для сравнения липецкие бизнесмены помощью воспользовались 7 раз. Оказалось, во многих регионах, в том числе и у нас, просто не было координаторов. Городские депутаты пообещали продвигать конкурс на местном уровне.

Андрей Соболев, депутат Воронежской Городской Думы:

«Комиссия Городской Думы по бюджету и инвестициям берет на себя функции по координации и взаимодействию наших предприятий и организаций, заинтересованных в участии в данной программе. На самом деле, как оказалось, сегодня многие предприятия слышали в первый раз. Вот выстроить эффективную систему коммуникаций, сопроводить инвестиции, получить их, я считаю, что это наша задача в ближайшей перспективе».